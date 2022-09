Catanzaro, atti di vandalismo nella stazione di Lido: la Polizia denuncia due giovani

CATANZARO 3 LUG - Alcuni giorni addietro, Agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Catanzaro quartiere Lido, in servizio di vigilanza presso lo scalo ferroviario, rinvenivano nel sottopasso pedonale della stazione ferroviaria un cestino della raccolta differenziata divelto dalla sua sede.

Immediatamente i poliziotti acquisivano e visionavano le immagini riprese dalla videocamere di sicurezza, notando che l’atto di vandalismo era stato commesso, nelle ore notturne, da due giovani, che riuscivano ad identificare per B.A., classe 2000, con precedenti per reati contro la persona, e M.S., classe 2001, incensurato, e, quindi provvedevano a denunciarli all’Autorità Giudiziaria competente per danneggiamento aggravato.