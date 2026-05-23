Catanzaro Monza, Aquilani carica la finale playoff: “Cuore, coraggio e umiltà per l’ultimo scalino” Video

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Alla vigilia della finale d’andata al Ceravolo, il tecnico giallorosso richiama identità, sacrificio e sostegno del pubblico per affrontare una sfida che può valere la Serie A

Il Catanzaro si prepara a vivere una delle pagine più intense della sua storia recente. Dopo la grande impresa nella semifinale playoff contro il Palermo, la squadra giallorossa è arrivata all’atto conclusivo: la finale playoff Serie B Catanzaro Monza, una doppia sfida che mette in palio la promozione in Serie A.

Alla vigilia della gara d’andata allo stadio Nicola Ceravolo, mister Alberto Aquilani ha presentato la partita con parole cariche di emozione, ma anche di grande lucidità. Il tecnico ha sottolineato come il percorso del Catanzaro non sia frutto del caso, ma di idee, lavoro, coraggio e identità.

Aquilani verso Catanzaro Monza: “Siamo arrivati dove volevamo”

Per Aquilani, la finale rappresenta il traguardo che il gruppo sognava e nel quale, anche senza proclami, ha sempre creduto. Il tecnico ha evidenziato l’orgoglio per una squadra capace di arrivare fin qui attraverso il proprio modo di giocare, senza snaturarsi e senza rinunciare alle proprie convinzioni.

Il Catanzaro arriva alla finale dopo una battaglia fisica ed emotiva, ma secondo Aquilani l’energia non mancherà. In partite di questo livello, ha spiegato, la fatica viene superata dall’adrenalina, dal valore della posta in palio e dalla spinta interiore dei giocatori.

Il concetto chiave è chiaro: domani conteranno il cuore, la concentrazione e la capacità di restare fedeli alla propria identità.

Recupero, emozioni e gestione delle energie

Uno dei temi principali della conferenza è stato il recupero dopo la semifinale con il Palermo. Il Catanzaro ha avuto pochi giorni per preparare la finale e, inevitabilmente, la gestione delle energie sarà importante.

Aquilani ha ammesso che la squadra ha speso tanto, soprattutto dal punto di vista emotivo, ma ha ribadito di vedere un gruppo concentrato, vivo e pronto. La preparazione, in questi casi, passa più dal video e dalla testa che dal campo.

Il tecnico ha anche sottolineato che la finale playoff è una partita diversa dalle altre: quando ci si gioca qualcosa di così grande, l’energia può arrivare “da dentro”, dalla consapevolezza di essere davanti a un’occasione forse irripetibile.

Identità e risultato: il Catanzaro non vuole snaturarsi

Aquilani ha risposto anche a chi gli ha chiesto se, in una finale, il risultato possa diventare più importante dell’identità. La risposta del tecnico è stata netta: il Catanzaro non ha mai cercato di essere bello fine a sé stesso, ma ha costruito un modo di lavorare pensato per competere e vincere.

Per questo motivo, anche contro il Monza, i giallorossi proveranno a portare in campo le proprie idee: coraggio nel gioco, lettura delle situazioni, intensità e capacità di soffrire nei momenti difficili.

Secondo Aquilani, la semifinale vinta contro il Palermo ha rafforzato ulteriormente la consapevolezza della squadra. Non solo per il risultato, ma per il modo in cui il Catanzaro ha saputo restare dentro la partita, resistere alla pressione e colpire nei momenti decisivi.

Monza, una corazzata da affrontare con umiltà

Il tecnico giallorosso ha riconosciuto il grande valore del Monza, definendolo una squadra costruita per tornare in Serie A. Una rosa profonda, con giocatori abituati a categorie superiori e individualità importanti.

Proprio per questo, Aquilani ha richiamato tutti alla massima umiltà. Il Catanzaro non deve commettere l’errore di sentirsi favorito dopo le grandi vittorie ottenute nei playoff. Il percorso compiuto finora deve dare fiducia, non presunzione.

La parola d’ordine resta equilibrio: rispetto per l’avversario, determinazione e consapevolezza delle proprie qualità.

Il Ceravolo come dodicesimo uomo

Grande attenzione anche al ruolo del pubblico. Lo stadio Ceravolo sarà ancora una volta un fattore determinante, con una città pronta a spingere la squadra in una serata dal peso storico.

Aquilani ha parlato di un ambiente capace di dare forza ai giocatori, definendo il pubblico giallorosso un vero dodicesimo uomo. La finale d’andata diventa così non solo una partita, ma un evento collettivo che coinvolge squadra, società, tifosi e territorio.

Il Catanzaro sa di avere davanti due partite complicatissime, ma anche la possibilità di trasformare un sogno in qualcosa di concreto.

Iemmello simbolo del Catanzaro

Nel corso della conferenza è stato citato anche Pietro Iemmello, capitano e simbolo della squadra. Aquilani ha riconosciuto il valore emotivo del suo legame con Catanzaro, spiegando che certi sentimenti appartengono a chi vive davvero una città e una maglia.

Il paragone con grandi bandiere del calcio italiano resta proporzionato ai diversi contesti, ma il tecnico ha evidenziato come Iemmello rappresenti qualcosa di speciale per il popolo giallorosso: appartenenza, identità e passione.

Catanzaro Monza, una finale da vivere con coraggio

La finale playoff tra Catanzaro e Monza si preannuncia intensa, equilibrata e carica di significati. Da una parte una squadra costruita per la Serie A, dall’altra un Catanzaro arrivato all’ultimo atto grazie a gioco, cuore e personalità.

Aquilani chiede ai suoi di restare fedeli a ciò che li ha portati fin qui: giocare con leggerezza mentale, senza paura, ma con la piena consapevolezza di potersi giocare tutto.

Il messaggio finale è forte: il Catanzaro deve dare tutto. Perché quando si dà tutto, come ha detto il tecnico, non si perde mai.

VIDEO INTEGRALE - PRESS AREA | AQUILANI ALLA VIGILIA DELLA FINALE PLAY-OFF CATANZARO - MONZA