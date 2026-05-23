Catanzaro Monza finale playoff Serie B, arbitra Marchetti in una notte dedicata anche ai tifosi

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La finale d’andata dei playoff si accende tra designazione arbitrale, stadio sold out e iniziative BKT dedicate ai tifosi

La finale playoff Serie B tra Catanzaro e Monza entra ufficialmente nel vivo. La C.A.N. AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la gara d’andata in programma allo stadio Nicola Ceravolo, dove i giallorossi e i brianzoli si contenderanno il primo atto della sfida che vale la promozione in Serie A.

A dirigere l’incontro sarà l’internazionale Matteo Marchetti, arbitro chiamato a gestire una partita ad altissima intensità emotiva e tecnica. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Berti e Colarossi, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Crezzini. In sala VAR ci sarà Dionisi, con Ghersini come assistente VAR.

Catanzaro Monza, la designazione arbitrale della finale d’andata

La scelta di Marchetti conferma l’importanza della partita, considerata uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione di Serie BKT. La finale d’andata tra Catanzaro e Monza non rappresenta soltanto una gara decisiva sul piano sportivo, ma anche un evento di grande richiamo mediatico, con il Ceravolo pronto a vivere una serata da tutto esaurito.

La squadra calabrese arriva all’ultimo atto dei playoff dopo un percorso esaltante, sostenuta da una tifoseria che ha trasformato ogni gara interna in un vero evento popolare. Dall’altra parte, il Monza si presenta con ambizioni importanti e con l’obiettivo di sfruttare l’esperienza maturata nelle ultime stagioni.

Finale playoff Serie B, BKT premia la passione dei tifosi

La finale tra Catanzaro e Monza sarà anche l’occasione per valorizzare il ruolo dei tifosi, protagonisti assoluti della fase conclusiva del campionato. BKT, Title Sponsor della Serie BKT, ha infatti deciso di accompagnare le Finals con una serie di iniziative dedicate al pubblico, riassunte nel progetto MVF Most Valuable Fan.

L’idea nasce per celebrare la passione delle tifoserie e il loro contributo nel rendere il campionato cadetto uno dei più sentiti e seguiti in Italia. Dopo il percorso del BKT Fan and Fun Tour, che durante la stagione ha raccontato riti, tradizioni e identità delle piazze della Serie B, l’attenzione si sposta ora sulle finali playoff.

Il messaggio scelto, L’MVF della Serie BKT Sei Tu, sottolinea proprio questo aspetto: il tifoso non è solo spettatore, ma parte integrante del racconto sportivo.

Iniziative allo stadio, creator e Fan Zone BKT

In occasione della finale d’andata al Ceravolo, il racconto dell’evento sarà accompagnato anche dai Two Twins, content creator che seguiranno da vicino l’atmosfera della partita insieme ai tifosi. Per la gara di ritorno allo U-Power Stadium di Monza è prevista anche la partecipazione speciale di Davide Moscardelli, ex attaccante molto legato alla storia recente della Serie B.

Nella Fan Zone BKT saranno previste attività di intrattenimento, distribuzione di gadget, momenti dedicati al pubblico e una speciale photo opportunity con il trofeo MVP Gold, collegato al premio destinato al miglior giocatore dei playoff.

Non mancherà inoltre il BKT Football Truck, simbolo ormai riconoscibile del percorso del title sponsor nel campionato, che accompagnerà anche il momento del calcio d’inizio.

Catanzaro Monza in tv, diretta anche in chiaro su TV8

La finale d’andata tra Catanzaro e Monza, in programma domenica 24 maggio alle ore 20, sarà trasmessa con una copertura televisiva ampia e internazionale. La partita sarà disponibile su DAZN, Sky Sport e in streaming su NOW. In Italia sarà visibile anche in chiaro su TV8, permettendo a un pubblico ancora più vasto di seguire la sfida.

L’evento sarà distribuito anche a livello internazionale attraverso Prime Video e One Football TV, con copertura prevista in 151 Paesi. Un dato che conferma la crescita della Serie BKT come prodotto sportivo capace di superare i confini nazionali.

Ceravolo sold out per una notte da Serie A

Lo stadio Nicola Ceravolo sarà sold out per una serata che si annuncia storica. L’impianto catanzarese si prepara a diventare il cuore del calcio italiano per novanta minuti carichi di tensione, entusiasmo e speranza.

La produzione dell’evento sarà pensata per valorizzare ogni dettaglio della finale: dalle riprese aeree ai contenuti da bordo campo, fino al racconto social del dietro le quinte. La Lega B coinvolgerà anche la Nazionale Creators, con contenuti pensati per raccontare l’energia dei tifosi e l’attesa verso la Serie A.

Nel pre-gara sono previste attività scenografiche e istituzionali, tra cui il telo ufficiale BKT, l’ingresso dei bambini con le bandiere delle venti società della Serie BKT e l’esecuzione dell’Inno di Mameli affidata a Januaria Carito.

Una finale che vale molto più di una partita

Catanzaro Monza non sarà soltanto una sfida sportiva. Sarà il primo capitolo di un doppio confronto che mette in palio l’ultimo posto disponibile per la Serie A, ma anche una grande vetrina per due città, due tifoserie e un campionato che continua a crescere per qualità, seguito e capacità narrativa.

Il ritorno si giocherà il 29 maggio allo U-Power Stadium di Monza, dove si deciderà definitivamente quale squadra completerà il salto di categoria. Prima, però, tutte le attenzioni saranno puntate sul Ceravolo, dove il Catanzaro proverà a sfruttare il fattore campo e il Monza cercherà di indirizzare la finale già nella gara d’andata.

La finale playoff Serie B Catanzaro Monza si prepara così a regalare una notte di calcio, passione e spettacolo. Con Marchetti alla direzione arbitrale, il Ceravolo sold out e una copertura mediatica internazionale, il primo atto della sfida promette di essere uno degli eventi più importanti della stagione cadetta.