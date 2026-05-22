Südtirol-Bari 0-0, playout amaro per i pugliesi: biancorossi retrocessi in Serie C

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Al Druso finisce senza reti come all’andata: il Südtirol festeggia la salvezza, il Bari non trova il gol necessario per restare in Serie B

Il playout di ritorno tra Südtirol e Bari si chiude con lo stesso risultato dell’andata: 0-0. Un pareggio che premia la formazione altoatesina, capace di difendere il vantaggio regolamentare e conquistare la permanenza in Serie B, mentre per il Bari arriva una retrocessione dolorosissima in Serie C.

Dopo lo 0-0 maturato al San Nicola, la squadra pugliese era obbligata a vincere per evitare il salto all’indietro di categoria. Al Druso, però, il Bari non è riuscito a trovare la rete decisiva, sbattendo contro l’organizzazione difensiva del Südtirol e contro un Adamonis protagonista nel finale con interventi pesantissimi.

Südtirol salvo, Bari in Serie C: decisivo il doppio 0-0

La partita è stata bloccata, tesa e condizionata dall’enorme posta in palio. Il Südtirol ha interpretato la gara con attenzione, cercando di gestire i momenti più delicati e sfruttare le ripartenze. Il Bari, invece, ha provato a costruire occasioni, ma senza riuscire a dare continuità alla propria manovra offensiva.

Nel primo tempo le chance migliori arrivano da entrambe le parti: Rao colpisce il palo esterno per il Bari, mentre Molina risponde centrando il legno con una conclusione pericolosa. Nella ripresa cresce la pressione dei pugliesi, ma il Südtirol resta compatto e sfiora anche il vantaggio con Pecorino, la cui rete viene annullata dopo controllo VAR per fallo a inizio azione.

Adamonis protagonista nel finale

Il momento più importante della gara arriva nella parte conclusiva. Il Bari si riversa in avanti alla ricerca del gol salvezza e va vicino al vantaggio con Gytkjaer e Artioli, ma Adamonis si supera con parate decisive. In particolare, l’intervento sulla deviazione ravvicinata di Gytkjaer vale praticamente quanto un gol: il portiere del Südtirol tiene il risultato sullo 0-0 e consegna ai suoi la salvezza.

Per il Bari, invece, il triplice fischio certifica una delle pagine più amare della stagione. La squadra di Moreno Longo chiude il doppio confronto senza segnare e saluta la Serie B, al termine di un playout in cui sarebbe servita maggiore incisività negli ultimi metri.

Il significato della partita

Il Südtirol può festeggiare una salvezza costruita con solidità, sacrificio e gestione dei dettagli. La squadra di Castori ha saputo soffrire nei momenti chiave, mantenendo lucidità fino all’ultimo minuto.

Il Bari, invece, paga una stagione complicata e un doppio spareggio in cui non è riuscito a trasformare la necessità di vincere in una prestazione realmente risolutiva. Lo 0-0 del Druso diventa così il risultato che sancisce la retrocessione dei biancorossi in Serie C.

Tabellino Südtirol-Bari 0-0

SÜDTIROL-BARI 0-0

SÜDTIROL 3-5-2: Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Frigerio 83’ Tait, Tronchin, Casiraghi 86’ Crnigoj, Davi; Pecorino 86’ Odogwu, Merkaj.

Allenatore: Castori.

BARI 4-3-1-2: Cerofolini; Mantovani 56’ Dickmann, Odenthal, Nikolaou, Dorval; Braunoder 84’ Artioli, Maggiore 46’ Verreth, Piscopo; Pagano 68’ Gytkjaer; Moncini, Rao 84’ Cuni.

Allenatore: Longo.

Arbitro: La Penna

Ammoniti: El Kaouakibi Südtirol, Maggiore Bari, Odenthal Bari, Artioli Bari

Espulsi: nessuno