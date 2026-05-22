Playoff Catanzaro Monza, Bianco carica i brianzoli: “Dobbiamo restare dentro la partita per 180 minuti” Video

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Il tecnico del Monza alla vigilia della finale d’andata contro il Catanzaro: rispetto per i giallorossi, consapevolezza nei propri mezzi e voglia di tornare subito in Serie A

La finale playoff tra Catanzaro e Monza si avvicina e in casa biancorossa cresce l’attesa per una sfida che può decidere una stagione intera. Alla vigilia dell’andata, Mister Paolo Bianco ha presentato il match contro la squadra di Alberto Aquilani, sottolineando la necessità di affrontare i 180 minuti con lucidità, continuità e massima attenzione ai dettagli.

Bianco e la chiave della finale playoff

Il tecnico del Monza ha insistito su un concetto preciso: in partite così importanti il margine d’errore è minimo. Il riferimento è alla semifinale contro la Juve Stabia, nella quale i brianzoli, pur riuscendo a conquistare la finale, hanno pagato alcuni momenti di blackout.

Bianco ha spiegato che il Monza dovrà rimanere concentrato per tutto il doppio confronto, evitando quei cali che in una finale playoff possono diventare decisivi. L’obiettivo è chiaro: affrontare il Catanzaro senza speculare, giocando con personalità e con la consapevolezza di avere qualità importanti.

Il rispetto per il Catanzaro di Aquilani

Ampio spazio anche all’analisi del Catanzaro, definito da Bianco come una squadra organizzata, con identità, talento e giocatori di esperienza. Il tecnico biancorosso ha risposto anche alle parole di Aquilani, che aveva presentato il Monza come una “corazzata” e il Catanzaro come una squadra giovane capace di alimentare un sogno.

Bianco ha riconosciuto la presenza di giovani interessanti nel gruppo giallorosso, ma ha anche ricordato che il Catanzaro dispone di calciatori esperti come Iemmello, Petriccione, Pontisso, Brighenti, Antonini, Cassandro e Pigliacelli. Secondo l’allenatore del Monza, il percorso dei giallorossi non è casuale: arrivare per più anni consecutivi ai playoff dimostra la solidità del lavoro svolto dalla società.

“Testa e cuore” per affrontare il Ceravolo

La sfida del Ceravolo viene vista da Bianco come una partita da vivere con equilibrio emotivo. Serviranno testa e cuore, ma soprattutto la capacità di non farsi condizionare dall’ambiente e dall’aggressività sportiva dell’avversario.

Il Catanzaro potrà contare su un pubblico caldo e su una città che sogna il ritorno in Serie A dopo tanti anni. Il Monza, però, arriva alla finale con una forte motivazione: riconquistare immediatamente la categoria lasciata pochi mesi fa.

Il Monza non vuole speculare sul doppio confronto

Uno dei passaggi più importanti della conferenza riguarda l’atteggiamento tattico e mentale. Bianco ha chiarito che il Monza non dovrà pensare soltanto al risultato complessivo dei 180 minuti, ma dovrà giocare la gara d’andata con le proprie caratteristiche.

Il messaggio è diretto: niente calcoli e niente atteggiamento attendista. Il Monza vuole provare a fare la partita, sapendo che ogni episodio può pesare, ma anche che un eventuale momento negativo non deve compromettere la lucidità del gruppo.

Cutrone possibile arma in più

Tra i temi affrontati anche il momento di Patrick Cutrone, protagonista nella semifinale contro la Juve Stabia. Bianco ha elogiato l’energia dell’attaccante, capace di trasmettere intensità e carica emotiva alla squadra.

Il tecnico non ha però svelato le scelte di formazione, spiegando che le valutazioni saranno fatte tenendo conto dell’avversario, della condizione dei singoli e del fatto che la finale si giocherà nell’arco di due partite ravvicinate.

Situazione infortuni in casa Monza

Per quanto riguarda l’infermeria, Bianco ha spiegato che Ernani si è allenato a parte, mentre il resto del gruppo sta bene. Un dato importante per il Monza, che arriva alla finale playoff con buone sensazioni fisiche e mentali.

Monza e Catanzaro davanti a una grande occasione

La finale playoff Catanzaro-Monza mette di fronte due motivazioni fortissime. Da una parte il Monza, che vuole tornare subito in Serie A e considera questa finale un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Dall’altra il Catanzaro, che sogna un traguardo storico e vuole continuare a sorprendere dopo il percorso brillante costruito negli ultimi anni.

Bianco ha riconosciuto il valore dell’avversario, ma ha anche ribadito la fiducia nella propria squadra: il Monza dovrà guardare soprattutto a se stesso, alla propria forza e alla propria consapevolezza.

Conclusione

La vigilia di Catanzaro-Monza restituisce l’immagine di una finale aperta, intensa e carica di significati. Il Monza arriva al Ceravolo con rispetto, ma anche con la convinzione di avere le qualità per raggiungere l’obiettivo. Il Catanzaro, spinto dall’entusiasmo della piazza, proverà invece a dare continuità al proprio sogno.

La parola decisiva, per Bianco, è una sola: consapevolezza. In una finale playoff, però, serviranno anche lucidità, gestione dei momenti e capacità di restare dentro la partita fino all’ultimo minuto.

Video integrale - CONFERENZA STAMPA | Le parole di Mister Bianco prima di Catanzaro - Monza