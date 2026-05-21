Giudice Sportivo Serie B playoff: multa al Palermo, squalifiche e supplemento d’istruttoria dopo Palermo Catanzaro

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Dopo le semifinali di ritorno dei playoff di Serie B arriva il comunicato ufficiale: il Giudice Sportivo dispone nuovi accertamenti sui fatti del post gara e pubblica le decisioni disciplinari

Il Giudice Sportivo della Serie B ha pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 189 del 21 maggio 2026, relativo alle gare di ritorno delle semifinali playoff disputate il 19 e 20 maggio. Il documento, firmato dal presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B Paolo Bedin, riporta i risultati ufficiali di Monza Juve Stabia 2-1 e Palermo Catanzaro 2-0, oltre ai provvedimenti disciplinari adottati dopo l’esame degli atti ufficiali.

La parte più rilevante riguarda proprio Palermo Catanzaro, gara che continua a far discutere non solo per quanto accaduto in campo, ma anche per gli episodi verificatisi al termine della partita. Il Giudice Sportivo, dopo aver letto il rapporto della Procura federale, ha infatti disposto un supplemento di istruttoria per acquisire ulteriori elementi, anche attraverso testimonianze e documenti audio video, su quanto successo nel post partita.

Supplemento di istruttoria dopo Palermo Catanzaro

Nel comunicato si legge che il Giudice Sportivo ha richiesto alla Procura federale nuovi approfondimenti sui fatti avvenuti al termine della gara tra Palermo e Catanzaro. La decisione è stata presa con riserva di assumere eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti dei tesserati coinvolti.

Si tratta di un passaggio importante, perché significa che il quadro disciplinare non è ancora definitivamente chiuso. Gli organi competenti potranno valutare filmati, testimonianze e altri elementi utili per ricostruire con precisione ciò che è accaduto negli istanti successivi al fischio finale.

Ammenda di 20 mila euro al Palermo

Tra i provvedimenti già ufficializzati spicca l’ammenda di 20.000 euro al Palermo. La sanzione è stata inflitta per diversi episodi attribuiti ai sostenitori rosanero durante e dopo la gara.

Secondo quanto riportato nel comunicato, alcuni tifosi del Palermo avrebbero lanciato numerose bottigliette di plastica verso i calciatori della squadra avversaria impegnati a battere un calcio d’angolo. Inoltre, al 51° del secondo tempo, sarebbero stati lanciati un petardo nel recinto di gioco e un fumogeno sul terreno di gioco. Al termine della partita, altre bottigliette sarebbero state lanciate in direzione degli ufficiali di gara mentre uscivano dal campo. Il comunicato segnala anche espressioni ingiuriose rivolte agli arbitri negli spogliatoi da parte di un collaboratore del Palermo.

La sanzione è stata attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b del Codice di Giustizia Sportiva.

Materiale pirotecnico nei settori di Juve Stabia, Monza e Palermo

Il comunicato evidenzia anche che, durante le gare di ritorno delle semifinali playoff, i sostenitori di Juve Stabia, Monza e Palermo hanno introdotto e utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere, tra cui petardi, fumogeni e bengala, in violazione dell’articolo 25 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

Tuttavia, salvo quanto specificato per il Palermo, il Giudice Sportivo ha deliberato di non adottare ulteriori provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società citate, considerando le circostanze previste dall’articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva.

Due giornate di squalifica per Palumbo del Palermo

Sul piano dei singoli tesserati, il provvedimento più pesante riguarda Antonio Palumbo del Palermo, squalificato per due giornate effettive di gara e multato di 5.000 euro. Il calciatore, secondo il comunicato, al termine della partita avrebbe assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro, rivolgendogli anche critiche irrispettose. L’atteggiamento sarebbe poi proseguito fino all’intervento dei compagni di squadra.

Per il Palermo arriva anche la squalifica di Niccolò Pierozzi, fermato per una giornata effettiva di gara per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco.

Diffidati Catanzaro, Palermo, Monza e Juve Stabia

Il comunicato riporta inoltre diverse ammonizioni con diffida. Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario sono stati diffidati, tra gli altri, Filippo Maria Pittarello del Catanzaro, Jacopo Segre del Palermo, Aljosa Vasic del Palermo, Dennis Johnsen del Palermo, Dany Mota Carvalho del Monza, Filippo Delli Carri del Monza e Rares Catalin Burnete della Juve Stabia.

Per comportamento non regolamentare in campo risultano invece ammoniti con diffida Federico Di Francesco e Simone Pontisso del Catanzaro, insieme a Ngagne Demba Thiam del Monza.

Per proteste nei confronti degli ufficiali di gara sono stati diffidati Omar Correia e Kevin Zeroli della Juve Stabia.

Squalificati anche due allenatori dopo il finale di Palermo Catanzaro

Il Giudice Sportivo ha fermato per una giornata effettiva di gara anche due componenti degli staff tecnici. Si tratta di Cristian Agnelli del Catanzaro e Maurizio D’Angelo del Palermo, entrambi espulsi per aver rivolto, al termine della gara nel tunnel che conduce agli spogliatoi, espressioni ingiuriose nei confronti di un allenatore della squadra avversaria.

Questo ulteriore provvedimento conferma il clima di forte tensione che ha accompagnato il post partita del Barbera, in attesa degli eventuali sviluppi legati al supplemento di istruttoria disposto dalla Procura federale.

Stop per i preparatori atletici Alimonta e Taparelli

Nel documento figurano anche due squalifiche tra i preparatori atletici. Luca Alimonta del Palermo è stato fermato per una giornata per aver contestato platealmente una decisione arbitrale al 25° del primo tempo. Stessa sanzione per Stefano Taparelli del Monza, che al 50° del secondo tempo si sarebbe alzato dalla panchina aggiuntiva contestando una decisione arbitrale.

Playoff Serie B, decisioni ancora aperte dopo Palermo Catanzaro

Il Comunicato del Giudice Sportivo chiude una prima parte del procedimento disciplinare relativo alle semifinali di ritorno dei playoff di Serie B, ma lascia aperto il capitolo più delicato: quello legato ai fatti del post gara di Palermo Catanzaro.

La richiesta di ulteriori accertamenti da parte della Procura federale indica che potrebbero arrivare nuove decisioni nelle prossime ore o nei prossimi giorni, qualora emergano elementi utili a individuare ulteriori responsabilità. Nel frattempo, restano ufficiali l’ammenda al Palermo, le squalifiche a Palumbo e Pierozzi, le diffide per diversi calciatori e gli stop per componenti degli staff tecnici delle squadre coinvolte nelle semifinali playoff.

Clicca QUi per il comunicato ufficiale C.U. LNPB n.189 - Giudice Sportivo semifinali ritorno Playoff