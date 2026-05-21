US Catanzaro 1929, nota ufficiale sui fatti del Barbera

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L’US Catanzaro 1929 comunica ufficialmente che, in vista dei prossimi appuntamenti sportivi e organizzativi, la Società intende fornire agli organi di informazione, ai tifosi e alla città alcune indicazioni utili relative alle attività del club.

Il presente comunicato nasce con l’obiettivo di garantire una comunicazione chiara, trasparente e puntuale, nel rispetto dell’importanza del momento e dell’attenzione che accompagna il percorso della squadra giallorossa. L’US Catanzaro 1929 conferma il proprio impegno nel mantenere costante il dialogo con la stampa, con i propri sostenitori e con l’intera comunità sportiva.

di seguito il comunicato ufficialwe

US Catanzaro 1929, in merito alla semifinale playoff di ritorno Palermo–Catanzaro disputata ieri allo stadio Renzo Barbera, intende sottolineare l’alto valore sportivo e agonistico dell’evento che, come nella gara di andata, ha visto confrontarsi due squadre che hanno pienamente onorato l’impegno.

Per quanto riguarda i fatti extracalcistici, la società precisa che, dopo aver visionato le immagini disponibili e raccolto le testimonianze dei propri tesserati presenti, conferma integralmente la versione dei fatti già resa agli organi di stampa dai vertici societari nel post partita e alle autorità di pubblica sicurezza presenti nell’impianto sportivo.

Dispiace constatare come l’attenzione mediatica si sia concentrata quasi esclusivamente, e in maniera evidentemente orientata, su quanto accaduto sugli spalti da parte di alcuni ospiti della nostra società. Ben poco, invece, è stato detto sull’aggressione subita dai nostri calciatori da parte di soggetti che hanno potuto agire in piena libertà, così come scarsa rilevanza è stata attribuita agli episodi verificatisi prima, durante e dopo la gara.

Circostanze che, fortunatamente, sono state rilevate dal Giudice Sportivo attraverso la pesante ammenda comminata alla società di casa e la disposizione di un supplemento d’indagine che, siamo certi, contribuirà a fare piena luce su una gestione complessiva dell’evento che ha lasciato molto a desiderare.

US Catanzaro 1929, come sempre, nutre piena fiducia nel lavoro delle autorità competenti, che nei prossimi giorni procederanno a una ricostruzione dettagliata della vicenda, avendo già acquisito testimonianze e visionato il materiale video circolato anche sui social network.

Infine, US Catanzaro 1929 non intende intervenire nuovamente su questa vicenda, riportando l’attenzione sul risultato sportivo storico che inorgoglisce fortemente la società e tutto il popolo giallorosso.

Di seguito il Comunicato della lega di B

Lega Serie B, rammarico per episodi accaduti al Barbera

Playoff Serie BKT, a Palermo grande spettacolo in campo e record stagionale di pubblico, Bedin: importante unità di tutti per rispetto e sana competizione

Il match di ritorno della semifinale dei Play off Serie BKT fra Palermo e Catanzaro ha offerto ieri sera allo stadio Barbera uno straordinario spettacolo sportivo, non solo per l'imprevedibilità e lo spettacolo del campo, ma anche per la presenza di oltre 33mila spettatori, dato record stagionale, che testimonia ancora una volta la passione, il coinvolgimento e il valore del campionato.

Una gara intensa, emozionante e ricca di contenuti tecnici e agonistici, conclusasi con la qualificazione del Catanzaro alla finale promozione contro il Monza, al termine di una doppia sfida che ha esaltato il livello competitivo e la drammaticità sportiva delle Finals di Serie BKT.

La Lega B esprime tuttavia forte disappunto e rammarico per l’episodio di tensione verificatosi in tribuna durante la gara, una situazione che ha inciso negativamente su una serata che sarebbe stata altrimenti pienamente ricordata per la bellezza della sfida e per la straordinaria cornice di pubblico.

“Partite come quella di Palermo rappresentano il meglio del nostro calcio per partecipazione, emozioni e qualità agonistica”, dichiara il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B Paolo Bedin. “Proprio per questo dispiace che episodi di intolleranza e tensione possano offuscare quanto di straordinario espresso in campo da entrambe le squadre e dalle rispettive tifoserie. È importante che si stigmatizzi e si condanni quanto avvenuto ed emerga unità e impegno da parte di tutti, affinché prevalgano sempre, anche nei momenti di maggiore tensione emotiva come una gara di playoff, i valori della sana competizione, del rispetto reciproco e della correttezza. Servono atteggiamenti responsabili e rispettosi, a maggior ragione per la grande visibilità che eventi di questo tipo regalano al nostro sport".