Palermo Catanzaro, Inzaghi e Bani dopo l’eliminazione dai playoff. Video

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Palermo Catanzaro, Inzaghi dopo l’eliminazione: questa squadra ha un’anima

Il tecnico rosanero esalta la prova dei suoi, ringrazia il pubblico del Barbera e guarda già al futuro dopo l’uscita dai playoff di Serie B

Palermo Catanzaro, il commento di Inzaghi nel post partita

Dopo Palermo-Catanzaro, gara di ritorno della semifinale playoff di Serie B, il tecnico rosanero Filippo Inzaghi ha analizzato con grande lucidità ed emozione l’eliminazione della sua squadra. Nonostante la vittoria del Palermo al Barbera, il risultato complessivo della doppia sfida ha premiato il Catanzaro, che ha conquistato l’accesso alla finale.

Il rammarico resta forte, soprattutto per quanto accaduto nella gara d’andata, ma Inzaghi ha voluto mettere al centro la prestazione dei suoi giocatori e il rapporto ritrovato con la tifoseria rosanero. Il tecnico ha parlato di una serata destinata a rimanere nel cuore, sottolineando l’atmosfera straordinaria creata dal pubblico del Renzo Barbera.

Inzaghi: questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo

Nel suo intervento, Inzaghi ha definito la serata una di quelle giornate di sport che porterà per sempre nel cuore. Il tecnico ha evidenziato il comportamento dei tifosi rosanero, capaci di sostenere la squadra fino alla fine e di tributare un’ovazione nonostante l’eliminazione.

Secondo Inzaghi, quello visto al Barbera è stato qualcosa di raro nel calcio italiano, un clima da grande stadio europeo. Il pubblico ha riconosciuto lo sforzo della squadra, che ha lottato su ogni pallone e avrebbe meritato, per intensità e occasioni create, di tenere ancora vivo il sogno della finale.

La squadra, ha spiegato il tecnico, ha colpito pali, creato occasioni e trovato davanti anche parate decisive. Una prestazione giudicata encomiabile, anche se non sufficiente per ribaltare il risultato complessivo.

I complimenti al Catanzaro e il rammarico per l’andata

Pur nella delusione, Filippo Inzaghi ha voluto fare i complimenti al Catanzaro, riconoscendo i meriti della squadra giallorossa. Il Palermo, però, esce dai playoff con la consapevolezza di aver disputato una gara di ritorno importante, probabilmente una delle migliori della stagione.

Il rammarico principale resta legato alla partita d’andata, che ha condizionato pesantemente il cammino rosanero. Inzaghi ha ribadito che i 72 punti conquistati in campionato rappresentano un bottino molto importante, spesso sufficiente per raggiungere direttamente la Serie A, ma in questa stagione non sono bastati.

Palermo, Inzaghi guarda avanti: questa è la strada giusta

Uno dei concetti più forti espressi da Inzaghi riguarda la crescita del gruppo. Il tecnico ha sottolineato che il Palermo ha un’anima, ha riconquistato la propria gente e si sta avvicinando, con pazienza, lavoro e dedizione, al livello della società e dei suoi tifosi.

Per Inzaghi, questa stagione deve diventare una base da cui ripartire. Il Palermo probabilmente non era ancora pronto per il grande salto, ma il percorso intrapreso è quello corretto. Il tecnico ha parlato apertamente di un debito verso la tifoseria, la società e i giocatori, promettendo massimo impegno per raggiungere l’obiettivo.

La frase chiave del suo messaggio è chiara: il Palermo dovrà tornare in ritiro con ancora più forza, trasformando la delusione in energia per la prossima stagione.

Bani tra rammarico e orgoglio per il gruppo

Anche Mattia Bani ha espresso grande amarezza per l’eliminazione. Il difensore rosanero ha spiegato che la squadra voleva fortemente portare a casa il risultato e provare a completare la rimonta, ma nonostante una grande prestazione non è riuscita a conquistare la qualificazione.

Bani ha ammesso che il rammarico per la partita d’andata è inevitabile, ma ha anche sottolineato l’orgoglio per i compagni, protagonisti di una prova di carattere davanti a un pubblico straordinario.

Il difensore ha inoltre raccontato di aver vissuto giorni difficili a causa di un infortunio che lo ha limitato nel finale di stagione. Nonostante le poche possibilità di scendere in campo, ha cercato di restare vicino alla squadra e di dare il proprio sostegno al gruppo.

Una stagione da cui ripartire

Il Palermo chiude così il proprio percorso nei playoff di Serie B con una delusione pesante, ma anche con segnali importanti. La squadra ha dimostrato compattezza, spirito e senso di appartenenza, elementi che possono diventare fondamentali per costruire il futuro.

L’eliminazione brucia, soprattutto davanti a un Barbera gremito e appassionato, ma le parole di Inzaghi e Bani raccontano un gruppo consapevole, ferito ma non svuotato. La stagione si chiude senza il salto in Serie A, ma con una certezza: il rapporto tra squadra e tifosi è tornato forte, e da questo il Palermo vuole ripartire.

Video integrale - Palermo-Catanzaro Inzaghi e Bani nel post partita