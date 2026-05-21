Catanzaro-Monza, finale playoff Serie B: date, orari, tv, streaming e regolamento

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Catanzaro-Monza in chiaro e gratis su TV8: finale playoff Serie B anche su Sky, DAZN e LaB Channel

La finale d’andata dei playoff di Serie B sarà visibile anche gratuitamente su TV8. Al Ceravolo il primo atto della sfida che vale la Serie A

Sarà Catanzaro-Monza la finale dei playoff di Serie B che assegnerà l’ultimo posto disponibile per la prossima Serie A. Dopo una stagione lunga e combattuta, il campionato cadetto arriva al suo momento decisivo con una doppia sfida di altissimo valore sportivo: da una parte il Monza, dall’altra il Catanzaro, protagonista di un percorso playoff entusiasmante.

La grande novità riguarda anche la copertura televisiva. La finale d’andata Catanzaro-Monza non sarà visibile soltanto su DAZN e LaB Channel, piattaforme detentrici dei diritti del torneo, ma anche su Sky. Inoltre, la partita sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente su TV8, offrendo così a tutti gli appassionati la possibilità di seguire l’evento senza abbonamento.

Finale playoff Serie B, quando si gioca Catanzaro-Monza

La finale playoff Serie B Catanzaro-Monza si giocherà su due partite, andata e ritorno.

La gara d’andata è in programma domenica 24 maggio 2026 alle ore 20:00 allo stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro. Il ritorno si disputerà venerdì 29 maggio 2026 alle ore 20:00 all’U-Power Stadium di Monza.

Il primo atto al Ceravolo rappresenta un passaggio fondamentale soprattutto per il Catanzaro, chiamato a sfruttare il fattore campo e la spinta del proprio pubblico. Il Monza, invece, potrà contare sul ritorno davanti ai propri tifosi e sul vantaggio del miglior piazzamento in regular season.

Dove vedere Catanzaro-Monza in tv e streaming

La finale d’andata Catanzaro-Monza sarà trasmessa su più canali e piattaforme.

La partita sarà visibile su DAZN, su LaB Channel, su Sky e anche in chiaro su TV8. Una copertura ampia per una gara che richiama grande attenzione non solo tra i tifosi delle due squadre, ma anche tra tutti gli appassionati della Serie BKT.

Per lo streaming, il match potrà essere seguito attraverso le piattaforme digitali abilitate, tra cui DAZN e i servizi collegati alla programmazione televisiva. La presenza di TV8 in chiaro rende però la sfida accessibile anche al grande pubblico televisivo nazionale.

Come funziona la finale playoff di Serie B

Il regolamento della finale playoff di Serie B prevede una doppia sfida. Al termine delle due gare passa la squadra che ha ottenuto il miglior risultato complessivo tra andata e ritorno.

In caso di parità di punti dopo i 180 minuti, si guarda la differenza reti. Se anche la differenza reti dovesse essere identica, viene promossa la squadra meglio classificata al termine della regular season. Nel caso specifico, il vantaggio regolamentare sarebbe del Monza, che ha chiuso il campionato davanti al Catanzaro.

I tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore sono previsti solo se le due finaliste hanno concluso la regular season con gli stessi punti in classifica. In caso contrario, non si va ai rigori e conta il miglior piazzamento in campionato.

Cosa serve a Catanzaro e Monza per andare in Serie A

Il Catanzaro dovrà provare a costruire un vantaggio importante nella gara d’andata al Ceravolo, perché in caso di equilibrio totale nei 180 minuti sarebbe il Monza ad avere la meglio per la posizione ottenuta in campionato.

Il Monza, invece, può contare sul vantaggio regolamentare, ma dovrà gestire una partita complicata in un ambiente caldo e carico di entusiasmo. La finale playoff è una sfida in cui ogni dettaglio può pesare: approccio, gestione emotiva, episodi e capacità di resistere alla pressione.

Catanzaro-Monza, una finale dal grande peso sportivo e televisivo

La doppia sfida Catanzaro-Monza promette equilibrio, tensione e grande partecipazione. Per il Catanzaro si tratta di un appuntamento dal valore storico, con la possibilità di inseguire un sogno chiamato Serie A. Il Monza punta invece a completare il proprio percorso e a tornare nel massimo campionato attraverso la via dei playoff.

La trasmissione anche in chiaro su TV8 conferma l’importanza dell’evento: la finale playoff di Serie B non sarà soltanto una partita decisiva per le due squadre, ma anche un appuntamento televisivo nazionale, seguito da tifosi, appassionati e curiosi. In palio non c’è solo una promozione, ma il significato di un’intera stagione.