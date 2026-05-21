Catanzaro Monza finale playoff, prevendita al via per il Ceravolo

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La sfida di andata per la promozione in Serie A si giocherà domenica 24 maggio alle ore 20. Prelazione per gli abbonati, vendita libera senza Fidelity Card, prezzi settore per settore e modalità per stampa e tifosi ospiti

La finale playoff Catanzaro Monza entra ufficialmente nel vivo anche fuori dal campo. Dopo il percorso emozionante dei giallorossi, lo stadio Nicola Ceravolo si prepara ad accogliere una delle gare più attese della stagione: Catanzaro Monza, finale di andata dei playoff di Serie B, in programma domenica 24 maggio alle ore 20. La data e l’orario risultano indicati anche tra le prossime partite sui canali ufficiali di US Catanzaro e AC Monza. (US Catanzaro 1929)

Finale playoff Catanzaro Monza, parte la prevendita

La società US Catanzaro 1929 ha comunicato le informazioni relative alla vendita dei biglietti per la gara di andata contro il Monza. La prelazione riservata agli abbonati partirà oggi, giovedì 21 maggio, alle ore 15 e resterà attiva fino a venerdì 22 maggio alle ore 23:59.

La prelazione sarà valida esclusivamente per il posto già assegnato in abbonamento. Non sarà quindi possibile cambiare settore. In contemporanea partirà anche la vendita libera dei tagliandi, per la quale non sarà necessaria la Fidelity Card.

Si tratta di una scelta importante per agevolare l’accesso dei tifosi al Ceravolo, in una partita che può rappresentare un passaggio decisivo nella corsa alla promozione.

I tagliandi per Catanzaro Monza potranno essere acquistati attraverso i canali indicati dalla società:

Online e nelle rivendite TicketOne abilitate sul territorio locale e nazionale.

Presso il botteghino dello stadio Ceravolo nei seguenti giorni e orari:

Giovedì 21 maggio dalle ore 15 alle ore 18

Venerdì 22 maggio dalle ore 10 alle ore 18

Sabato 23 maggio dalle ore 10 alle ore 18

Domenica 24 maggio dalle ore 12 fino all’inizio della gara

La società ricorda che al costo del singolo biglietto sarà applicato un diritto di prevendita aggiuntivo.

Prezzi biglietti Catanzaro Monza settore per settore

Di seguito la tabella prezzi comunicata per la finale di andata playoff Catanzaro Monza.

Curva Ovest M.C.

Intero € 17,50

Ridotto € 14,00

Ridotto Junior € 7,50

Distinti

Intero € 29,00

Ridotto € 23,00

Ridotto Junior € 12,00

Tribuna Laterale Ovest

Intero € 40,00

Ridotto € 32,00

Ridotto Junior € 16,50

Tribuna Laterale Est

Intero € 40,00

Ridotto € 32,00

Ridotto Junior € 16,50

Tribuna Centrale Superiore e Inferiore

Intero € 60,00

Ridotto € 48,00

Ridotto Junior € 24,00

Il ridotto generico è riservato a over 65, ragazzi e donne. Il ridotto Junior è riservato ai nati dopo il 01/01/2014.

Biglietti settore ospiti per i tifosi del Monza

Per i tifosi ospiti del Monza, la prevendita partirà sempre alle ore 15 di oggi. Il costo del biglietto per il settore ospiti è di 25 euro più commissioni.

Anche in questo caso sarà importante verificare le modalità di acquisto e le eventuali disposizioni previste dagli organi competenti per la gestione dell’ordine pubblico.

Accrediti per persone con disabilità

Dalle ore 15 di oggi sarà aperta anche la fase di accreditamento per le persone con disabilità. Potranno accedere a questa fase soltanto coloro che hanno già completato correttamente il pre-accreditamento e che hanno ricevuto da TicketOne il codice di stampa del biglietto.

Si tratta di una procedura specifica, pensata per regolamentare l’accesso allo stadio e garantire una corretta organizzazione dei posti disponibili.

Documento obbligatorio allo stadio

Al momento dell’acquisto del biglietto e all’ingresso nel settore sarà necessario presentare un documento d’identità valido. La regola vale anche per i minori.

L’acquisto del tagliando comporta inoltre l’accettazione del Codice comportamentale adottato da US Catanzaro 1929 e del regolamento d’uso dello stadio Ceravolo, disponibili sul sito ufficiale della società.

Accrediti stampa per Catanzaro Monza

Per la gara Catanzaro Monza, finale di andata dei playoff, le richieste di accredito stampa dovranno essere inviate entro le ore 10 di venerdì 22 maggio.

Alla stampa ospite sarà riservato un numero congruo di posti in Tribuna stampa. La priorità sarà assegnata a emittenti nazionali e locali titolari di diritti specifici, quotidiani nazionali, agenzie di stampa nazionali, quotidiani locali e testate sportive o di cronaca locale a carattere non periodico.

Per la quota restante, la società darà precedenza agli operatori dell’informazione già accreditati durante la stagione regolare. Successivamente si procederà in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste, fino a esaurimento della disponibilità.

US Catanzaro 1929 si riserva inoltre la possibilità di respingere le richieste provenienti da testate che non seguono con continuità le vicende del Catanzaro o della squadra avversaria.

Catanzaro Monza, il Ceravolo si prepara alla finale

La finale playoff Catanzaro Monza non sarà soltanto una partita: sarà un appuntamento carico di passione, attesa e responsabilità. Il Catanzaro giocherà il primo atto davanti al proprio pubblico, in uno stadio che si preannuncia caldo e coinvolgente.

Per i tifosi giallorossi sarà fondamentale seguire con attenzione orari, modalità di acquisto, categorie di prezzo e documenti richiesti, così da evitare problemi nelle fasi di ingresso e vivere al meglio una serata che può diventare storica per la città e per il club.

Per le info ufficiali clicca QUI