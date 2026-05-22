Südtirol Bari, playout di ritorno decisivo per la salvezza in Serie B

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Al Druso si gioca l’ultimo atto della stagione si riparte dallo 0-0 dell’andata e per il Bari c’è un solo risultato utile

Novanta minuti per decidere una stagione intera. Questa sera, allo Stadio Druso di Bolzano, va in scena Südtirol-Bari, gara di ritorno dei playout di Serie BKT, con calcio d’inizio fissato alle 20. Dopo lo 0-0 del San Nicola, la sfida mette in palio la permanenza in categoria: da una parte il Südtirol, che può contare sul vantaggio del miglior piazzamento in regular season; dall’altra il Bari, obbligato a vincere per evitare la retrocessione.

La partita rappresenta l’ultimo passaggio di un campionato complicato per entrambe le squadre. La tensione sarà altissima, perché il margine di errore è praticamente nullo: ogni episodio, ogni palla inattiva e ogni scelta tattica potrà pesare sul destino delle due formazioni.

Südtirol-Bari, il regolamento del playout

Il dato più importante riguarda il regolamento. Il Südtirol ha a disposizione due risultati su tre per conquistare la salvezza e giocare anche nella prossima stagione in Serie BKT. Dopo il pareggio senza reti dell’andata, infatti, agli altoatesini basterà vincere oppure pareggiare.

Questo vantaggio nasce dal miglior piazzamento ottenuto nella regular season: il Südtirol ha chiuso al 16° posto con 41 punti, mentre il Bari si è classificato 17° con 40 punti. In caso di parità complessiva al termine del doppio confronto, quindi, sarebbe la squadra di Bolzano a mantenere la categoria.

Per il Bari, invece, il discorso è molto più semplice e allo stesso tempo più duro: serve necessariamente una vittoria. Qualsiasi altro risultato condannerebbe i pugliesi alla retrocessione attraverso i playout, una situazione che nella storia biancorossa non si è mai concretizzata in questi termini.

I precedenti tra Südtirol e Bari

Quella del Druso sarà la 12ª sfida tra Südtirol e Bari in Serie B, considerando regular season e post season. Il bilancio complessivo sorride agli altoatesini, che hanno conquistato quattro vittorie contro le tre del Bari, mentre i pareggi sono quattro.

Si tratta inoltre del quarto confronto tra le due squadre al termine del campionato, dopo il doppio incrocio nelle semifinali playoff della stagione 2022/23 e la gara d’andata di questo playout. Un dato che conferma come negli ultimi anni la sfida tra altoatesini e pugliesi sia diventata sempre più significativa nei momenti decisivi della stagione.

Südtirol con due risultati su tre

Il Südtirol arriva alla gara di ritorno con un piccolo ma prezioso vantaggio psicologico e regolamentare. La squadra altoatesina, dopo l’1-1 contro la Juve Stabia dell’8 maggio e lo 0-0 contro il Bari nella gara d’andata, potrebbe pareggiare tre partite consecutive in Serie BKT per la prima volta dallo scorso dicembre.

In una sfida come questa, la capacità di gestire i momenti della partita sarà fondamentale. Il Südtirol dovrà evitare di abbassarsi troppo, ma allo stesso tempo potrà impostare una gara attenta, ordinata e basata sulla compattezza difensiva. La pressione maggiore, almeno sulla carta, sarà sulle spalle del Bari.

Bari obbligato a vincere per restare in Serie B

Il Bari si presenta al Druso con un solo obiettivo: vincere. Dopo i successi contro Virtus Entella e Catanzaro, seguiti dal pareggio dell’andata contro il Südtirol, i pugliesi potrebbero evitare la sconfitta per quattro gare consecutive in cadetteria per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2025.

La squadra biancorossa dovrà trovare il giusto equilibrio tra aggressività e lucidità. Attaccare sarà necessario, ma concedere spazi al Südtirol potrebbe diventare molto pericoloso. Servirà una prestazione matura, con attenzione nelle coperture preventive e maggiore efficacia negli ultimi metri.

Il precedente storico più vicino risale al 2003/04, quando il Bari perse lo spareggio salvezza contro il Venezia: vittoria per 1-0 all’andata e sconfitta per 2-0 al ritorno. In quel caso, però, i biancorossi riuscirono a mantenere la categoria grazie a un ripescaggio.

I dati Opta e il peso degli intercetti

Secondo i dati powered by Opta, Südtirol e Bari sono tra le squadre che hanno effettuato più intercetti in questa stagione di Serie BKT, considerando regular season e post season. Entrambe hanno totalizzato 291 intercetti, un numero che le colloca tra le prime cinque del campionato insieme a Cesena, Avellino e Padova.

Questo dato racconta molto della natura della partita. Ci si può attendere una gara combattuta, ricca di duelli, seconde palle e fasi di pressione. La capacità di leggere in anticipo le linee di passaggio e recuperare palla in zone strategiche del campo potrebbe fare la differenza.

Salvatore Molina, una risorsa preziosa per il Südtirol

Tra i protagonisti da seguire c’è sicuramente Salvatore Molina. Tra i centrocampisti dei top 5 campionati europei e delle rispettive seconde divisioni 2025/26, Molina è il giocatore che ha completato il maggior numero di cross su azione, ben 53, con 16 lunghezze di vantaggio rispetto a qualsiasi altro calciatore.

Il dato è particolarmente interessante anche in ottica offensiva. Il Bari è una delle due squadre, insieme al Carpi, contro cui Molina ha segnato più di un gol in Serie B. Contro i pugliesi, inoltre, ha realizzato l’unica doppietta della sua carriera nel torneo cadetto, quando vestiva la maglia del Modena, il 16 febbraio 2014.

Gabriele Moncini e il peso dell’attacco del Bari

In casa Bari gli occhi saranno puntati anche su Gabriele Moncini, autore di 11 gol in questa Serie BKT. Tra i giocatori che hanno superato quota 10 reti, Moncini è quello che ha calciato meno sia in totale, con 51 tiri, sia nello specchio della porta, con 22 conclusioni.

Un dato che evidenzia la sua concretezza sotto porta. Tuttavia, il Südtirol resta una delle squadre contro cui non è ancora riuscito a segnare in Serie B. Tra le avversarie mai colpite nella competizione, solo contro il Venezia ha disputato più partite, dieci, rispetto alle otto giocate contro gli altoatesini, stesso numero delle sfide contro il Palermo.

Una gara da dentro o fuori

Südtirol-Bari non è soltanto una partita di fine stagione, ma un vero spareggio emotivo, tecnico e mentale. Il Südtirol parte con il vantaggio del regolamento e del fattore campo, mentre il Bari dovrà trasformare l’obbligo di vincere in energia positiva.

Al Druso si decide il futuro immediato delle due squadre: chi resterà in Serie BKT potrà programmare la prossima stagione con maggiore serenità, chi uscirà sconfitto dovrà invece affrontare il peso sportivo e psicologico della retrocessione. Non si può tornare indietro: questa sera si gioca l’ultimo atto per la salvezza.