Monza Catanzaro finale playoff Serie B biglietti al via per il ritorno all’U Power Stadium

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Prelazione abbonati, vendita con AC Monza Card e vendita libera ecco prezzi, date, settori e modalità di acquisto per la sfida decisiva del 29 maggio

È partita la macchina organizzativa per Monza Catanzaro, gara di ritorno della finale playoff Serie BKT, in programma venerdì 29 maggio alle ore 20 all’U Power Stadium. Una partita che vale una stagione intera e che metterà in palio un obiettivo pesantissimo: la promozione in Serie A.

AC Monza ha comunicato tutte le informazioni relative alla prevendita dei biglietti, con tre fasi distinte: prelazione per gli abbonati, vendita riservata ai titolari di AC Monza Card e successiva vendita libera. Sono stati resi noti anche prezzi, settori disponibili, modalità di acquisto, indicazioni per l’accesso allo stadio, settore ospiti e pacchetti corporate.

Monza Catanzaro quando si gioca la finale playoff di ritorno

La sfida Monza Catanzaro si giocherà venerdì 29 maggio alle ore 20 presso l’U Power Stadium. Sarà il secondo e decisivo atto della finale playoff di Serie BKT, dopo la gara di andata.

L’attesa è altissima sia tra i tifosi brianzoli sia tra quelli giallorossi, perché il confronto chiuderà ufficialmente il percorso playoff e assegnerà l’ultimo posto disponibile per la massima serie.

Prelazione abbonati Monza Catanzaro date e prezzi

La prima fase della vendita è riservata agli abbonati della stagione 2025 2026. La prelazione abbonati è attiva dalle ore 15 di giovedì 21 maggio fino alle ore 17 di venerdì 22 maggio.

La tariffa speciale è valida esclusivamente per la conferma del posto occupato in abbonamento.

Prezzi prelazione abbonati

Tribuna Gold Centrale

Intero 30 euro più 2 euro di commissioni

Ridotto Under 18 10 euro più 2 euro di commissioni

Tribuna Gold Laterale

Intero 20 euro più 2 euro di commissioni

Ridotto Under 18 10 euro più 2 euro di commissioni

Tribuna Gold Laterale Family

Intero più omaggio Under 18 20 euro più 2 euro di commissioni

Tribuna Est 1 Livello

Intero 10 euro più 2 euro di commissioni

Ridotto Under 18 5 euro più 2 euro di commissioni

Curva Sud Curva Davide Pieri

Intero 5 euro più 2 euro di commissioni

Ridotto Under 18 5 euro più 2 euro di commissioni

Vendita riservata ai titolari di AC Monza Card

Dalle ore 18 di venerdì 22 maggio partirà la vendita riservata ai titolari di AC Monza Card emessa entro il 20 maggio.

Ogni titolare potrà acquistare un biglietto per sé e fino a 3 biglietti aggiuntivi per altre persone, anche non titolari di AC Monza Card. Anche l’abbonato che ha già confermato il proprio posto in prelazione potrà acquistare fino a 3 tagliandi aggiuntivi.

I biglietti aggiuntivi dovranno essere acquistati in un’unica transazione, nello stesso settore e non saranno cedibili.

Prezzi AC Monza Card

Tribuna Gold Centrale

Intero 35 euro più 2,50 euro di commissioni

Ridotto Under 18 10 euro più 2 euro di commissioni

Tribuna Gold Laterale

Intero 25 euro più 2 euro di commissioni

Ridotto Under 18 10 euro più 2 euro di commissioni

Tribuna Gold Laterale Family

Intero più omaggio Under 18 25 euro più 2 euro di commissioni

Tribuna Est 1 Livello

Intero 16 euro più 2 euro di commissioni

Ridotto Under 18 5 euro più 2 euro di commissioni

Settore Generazione Monza Est E111

Riservato ai GEN Monza, possessori di AC Monza Card nati dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2016

Ridotto Gen Monza 1 euro

Accompagnatore adulto 5 euro più 2 euro di commissioni

Tribuna Est 2 Livello

Intero 10 euro più 2 euro di commissioni

Ridotto Under 18 5 euro più 2 euro di commissioni

Curva Sud Curva Davide Pieri

Intero 10 euro più 2 euro di commissioni

Ridotto Under 18 5 euro più 2 euro di commissioni

Vendita libera Monza Catanzaro dal 26 maggio

La vendita libera scatterà dalle ore 10 di martedì 26 maggio. Da quel momento i tagliandi saranno acquistabili secondo disponibilità nei vari settori dello stadio.

Prezzi vendita libera

Tribuna Gold Centrale

Intero 60 euro più 4 euro di commissioni

Ridotto Under 18 16 euro più 2 euro di commissioni

Tribuna Gold Laterale

Intero 40 euro più 2,50 euro di commissioni

Ridotto Under 18 16 euro più 2 euro di commissioni

Tribuna Gold Laterale Family

Intero più omaggio Under 18 50 euro più 3 euro di commissioni

Tribuna Est 1 Livello

Intero 35 euro più 2,50 euro di commissioni

Ridotto Under 18 16 euro più 2 euro di commissioni

Settore Generazione Monza Est E111

Ridotto Gen Monza 1 euro

Accompagnatore adulto 5 euro più 2 euro di commissioni

Tribuna Est 2 Livello

Intero 30 euro più 2 euro di commissioni

Ridotto Under 18 16 euro più 2 euro di commissioni

Curva Sud Curva Davide Pieri

Intero 25 euro più 2 euro di commissioni

Ridotto Under 18 16 euro più 2 euro di commissioni

Settore ospiti per i tifosi del Catanzaro

Per la Curva Nord Settore Ospiti, destinata ai tifosi del Catanzaro, il prezzo comunicato è di 25 euro più 2 euro di commissioni.

AC Monza ha precisato che tutte le informazioni dettagliate sulla vendita del settore ospiti verranno rese note prossimamente.

Dove acquistare i biglietti per Monza Catanzaro

I biglietti per Monza Catanzaro finale playoff potranno essere acquistati attraverso i canali ufficiali indicati dal club:

online sul sito MyMonza in modalità print at home

presso lo Store Axpo Pulsee a Monza in Via dei Gradi angolo Vicolo dei Gradi 2

presso i punti vendita Vivaticket autorizzati

presso la Biglietteria Ovest dell’U Power Stadium venerdì 29 maggio dalle 16 alle 20

Lo Store Axpo Pulsee sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Il club raccomanda di acquistare i tagliandi solo tramite canali ufficiali, evitando siti non autorizzati, compravendite tra privati e piattaforme che potrebbero proporre biglietti contraffatti o non validi.

Accesso allo stadio e documenti necessari

Per l’accesso all’U Power Stadium, i tifosi dovranno entrare esclusivamente dal gate indicato sul biglietto. Sarà obbligatorio essere in possesso di un titolo di accesso valido, indipendentemente dall’età, e di un documento di identità.

Il consiglio è quello di arrivare allo stadio con largo anticipo rispetto al calcio d’inizio, così da agevolare i controlli e l’afflusso nei vari settori.

Corporate e Stadium Experience

Per la finale playoff sono disponibili anche pacchetti dedicati alla Corporate e Stadium Experience, pensati per chi vuole vivere la partita in aree esclusive dello stadio.

Le soluzioni indicate sono:

Warmup Experience 150 euro

Biglietto Tribuna Gold più visione del riscaldamento da bordocampo

Villa Reale Lounge Buffet 150 euro

Biglietto Tribuna Gold più accesso in sala nel prepartita e durante l’intervallo

Villa Reale Lounge Placé 250 euro

Biglietto Tribuna Onore più accesso in sala ristorante

Sky Lounge 200 euro

Biglietto Tribuna Onore più accesso in sala prima e durante la partita

Parcheggi U Power Stadium

AC Monza informa che i parcheggi adiacenti all’U Power Stadium sono gestiti da Monza Mobilità S.r.l. Per i tifosi sarà quindi importante consultare le informazioni ufficiali sui parcheggi e organizzarsi in anticipo, considerando l’elevata affluenza prevista per una finale playoff.

Una finale ad alta tensione sportiva

La partita tra Monza e Catanzaro rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione di Serie BKT. Il Monza potrà contare sul fattore campo nella gara di ritorno, mentre il Catanzaro proverà a giocarsi fino in fondo le proprie possibilità davanti a un appuntamento storico.

Biglietti, accesso allo stadio, settore ospiti e modalità di vendita saranno quindi elementi centrali nei giorni che precedono la sfida. L’U Power Stadium si prepara a una serata di grande calcio, con una posta in palio altissima e un clima da vera finale.