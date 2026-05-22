Stadio Ceravolo, avanti l’iter per la copertura della tribuna dopo la rinuncia della prima impresa

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Il Comune di Catanzaro conferma la disponibilità degli altri due operatori economici che avevano partecipato alla gara. L’intervento finanziato con fondi PNRR può proseguire con i prossimi adempimenti amministrativi

La procedura per i lavori di copertura della tribuna dello Stadio Ceravolo torna a muoversi dopo la rinuncia dell’impresa inizialmente risultata prima classificata. Il Comune di Catanzaro, attraverso la Stazione Appaltante, ha infatti avviato lo scorrimento della graduatoria, contattando gli altri due operatori economici che avevano presentato regolare offerta nell’ambito della gara.

Secondo quanto specificato dall’amministrazione comunale, entrambe le imprese interpellate hanno risposto formalmente agli uffici, confermando la propria disponibilità a realizzare l’intervento alle condizioni già indicate in sede di gara. Un passaggio importante, che consente all’iter amministrativo di non fermarsi e di procedere verso le successive fasi previste dalla normativa.

Copertura tribuna Ceravolo, cosa è successo dopo la rinuncia

La gara riguarda un intervento atteso per lo Stadio Nicola Ceravolo, impianto centrale per la città e per la tifoseria giallorossa. Dopo la rinuncia all’affidamento da parte dell’impresa che aveva ottenuto il primo posto in graduatoria, il Comune ha scelto di seguire la procedura ordinaria dello scorrimento, verificando la disponibilità degli altri soggetti che avevano partecipato alla selezione.

Questo passaggio permette alla Stazione Appaltante di valutare la prosecuzione dell’affidamento senza dover ripartire da zero con una nuova procedura, salvaguardando tempi e obiettivi dell’intervento.

Le imprese confermano la disponibilità

Gli altri due operatori economici coinvolti nella gara hanno comunicato formalmente la volontà di eseguire i lavori per la copertura della tribuna alle stesse condizioni già presentate nella propria offerta.

Si tratta di un elemento rilevante, perché consente al Comune di Catanzaro di procedere con gli adempimenti conseguenti, mantenendo aperta la strada alla realizzazione dell’opera.

Un intervento finanziato con fondi PNRR

La copertura della tribuna dello Stadio Ceravolo rientra tra gli interventi oggetto di finanziamento PNRR, motivo per cui il rispetto dei tempi e delle procedure assume un’importanza ancora maggiore. Le opere finanziate attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza richiedono infatti una gestione puntuale degli atti, delle scadenze e delle fasi operative.

Per Catanzaro, l’intervento rappresenta un tassello significativo nel percorso di miglioramento dell’impianto sportivo, sia sotto il profilo della funzionalità sia sotto quello dell’accoglienza del pubblico.

Il Comune può proseguire con l’iter

Alla luce delle risposte ricevute, l’amministrazione comunale ha confermato che l’iter dell’intervento potrà andare avanti. I prossimi passaggi riguarderanno gli atti tecnici e amministrativi necessari per individuare il nuovo affidatario e consentire l’avvio delle successive fasi operative.

La vicenda, dunque, dopo la rinuncia iniziale, sembra rientrare in un percorso di continuità amministrativa. L’obiettivo resta quello di portare avanti i lavori allo Stadio Ceravolo e completare un’opera considerata strategica per la città, per il Catanzaro e per tutti i tifosi che frequentano l’impianto.