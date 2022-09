Incidenti stradali. Catanzaro, SS106 Scontro tra un furgone e un'auto bilancio due feriti

CATANZARO, 19 GIUG - Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è impegnata sulla SS106 in località Simeri Mare per incidente stradale in prossimità del distributore Esso.

Due i mezzi coinvolti un'autofurgone adibito a trasporto di pane ed una Fiat Punto. A seguito dell'impatto il furgone si ribaltava sulla sede stradale. I conducenti affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.



Trasportato presso struttura ospedaliera il conducente del furgone mentre il conducente della vettura, meno grave, al momento in cura sul posto. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza dei veicoli e del sito in attesa del soccorso stradale.



Polizia stradale e carabinieri sul posto per gli adempimenti di rispettiva competenza. La SS106 nel tratto interessato chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso. Le vetture fatte defluire all'interno del distributore di carburante.