Catanzaro, variazione del traffico veicolare a Santa Maria lavori linea metropolitana. Leggi il dettaglio

Il Comando della Polizia Locale di Catanzaro comunica che a partire da giovedì 3 novembre 2022, fino al 15 dicembre 2022, è disposta l’interdizione al traffico veicolare in via Santa Maria, nel tratto compreso tra via Posta Vecchia e via Lombardia. L’ordinanza è dovuta ai lavori del nuovo collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di Catanzaro in località Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala , nonché per l'adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella Valle della Fiumarella tra Sale e Lido.

I lavori, inizialmente previsti per una durata di 90 giorni, sono stati razionalizzati ed ottimizzati affinché si dimezzino i tempi, al fine di limitare i disagi alla collettività, fermo restando la necessità di effettuare gli interventi in sicurezza per l'avanzamento regolare del programma di attività da eseguire, trattandosi di un servizio pubblico di notevole rilevanza economico-sociale.

Si avranno i seguenti flussi della circolazione veicolare in entrata al quartiere Santa Maria:

FLUSSI PROVENIENTI DA NORD CITTA':

occorrerà percorrere la Via L. della Valle e accedere su Conti Falluc;

FLUSSI PROVENIENTI DA SALA:

occorrerà percorrere Via Degli Angioini, svoltare a destra per Via L. Della Valle e poi (altezza semafori) accedere su Via Conti Falluc;

FLUSSI PROVENIENTI DA VIA EMILIA (Barone):

occorrerà percorrere Viale Cassiodoro, svoltare a sinistra per Via L. Della Valle e poi (altezza semafori) accedere su Via Conti Falluc;

FLUSSI PROVENIENTI DA SUD (Lido -Aranceto):

occorrerà percorrere Viale Isonzo;

Si avranno i seguenti flussi della circolazione veicolare in uscita dal quartiere Santa Maria:

FLUSSI IN USCITA PER NORD CITTA':

occorrerà percorrere Via Conti Falluc;

FLUSSI IN USCITA PER SALA:

occorrerà percorrere Via Conti Falluc, svolta1·e a destra (altezza semafori) su Via L. Della Valle e poi salire verso nord per Via Degli Angioini;

FLUSSI IN USCITA PER VIA EMILIA (Barone):

occorrerà percorrere Via Conti Falluc, svoltare a destra (altezza semafori) su Via L. Della Valle, scendere a sud imboccando il Viale Cassiodoro ed alla rotatoria svoltare a sinistra per Via Emilia (Barone);

FLUSSI IN USCITA PER SUD (Lido -Aranceto):

occorrerà percorrere Viale Isonzo.

Si ricorda infine che, per garantire la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico relativamente alle corse in direzione sud-nord nel quartiere, è stato anche invertito il senso di marcia su: Via Trieste, nel tratto compreso tra via Santa Maria e via Casolini, istituendo un senso unico con direzione di marcia da via Casolini a via Santa Maria; Via 28 ottobre, nel tratto compreso tra via Santa Maria e via Casolini, istituendo un senso unico con direzione di marcia da via Santa Maria a via Casolini.