Controlli polizia ferroviaria, 25 arresti e 196 indagati

ROMA, 6 MAR - Venticinque arrestati, 196 indagati e 32.176 identificati: è questo il bilancio dei controlli nell'ultima settimana della Polizia Ferroviaria in tutta Italia. 4.473 le pattuglie impegnate in stazione e 1.165 a bordo treno, per un totale di 2.469 treni scortati.



311 servizi antiborseggio e 183 le sanzioni elevate. 56 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare; 13 i minori non accompagnati rintracciati dal personale della Specialità e restituiti alle famiglie o collocati in comunità. 291 i rottamai controllati, 133 servizi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie e 49 su strada, 761 gli Operatori impiegati, 150 kg di rame sequestrato e 5 sanzioni amministrative elevate per un importo totale di circa 7.300 euro nell'operazione "Oro Rosso" organizzata lo scorso 4 marzo dalla Polizia Ferroviaria in tutto il territorio nazionale per il contrasto dei furti di rame in ambito ferroviario.