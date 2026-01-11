Convento di San Fantino a Borgia: storia, sentieri e fascino di un monastero millenario. (Video)

Tempo di lettura: ~3 min

Un luogo di silenzio e spiritualità tra gli ulivi della Calabria

Il Convento di San Fantino, situato nel territorio del comune di Borgia, rappresenta una delle testimonianze più antiche e suggestive della presenza monastica basiliana in Calabria. Immerso tra colline, uliveti e sentieri panoramici, questo sito conserva ancora oggi il fascino discreto di un luogo sospeso nel tempo, capace di raccontare oltre mille anni di storia.

Un’escursione simbolica: tra recupero fisico e riscoperta del territorio

La visita al Convento di San Fantino assume anche un valore simbolico: la prima escursione del 2026, nonché la prima dopo un infortunio al malleolo. Un cammino breve ma intenso, che si sviluppa lungo un sentiero di circa 700–800 metri, facilmente percorribile, che dalla strada principale collega Borgia all’area del convento, in direzione Girifalco.

Il percorso regala scorci suggestivi sulla campagna calabrese e accompagna il visitatore fino al complesso monastico, nascosto tra gli alberi di ulivo.

Origini medievali e monaci basiliani

Il monastero di San Fantino risalirebbe all’anno 1000 d.C., periodo in cui la Calabria era fortemente influenzata dalla tradizione monastica orientale. Il complesso fu probabilmente fondato da monaci basiliani, che conducevano una vita semplice, quasi eremitica, dedicata alla preghiera, al lavoro e alla contemplazione.

Nel corso dei secoli, il convento subì abbandoni e ricostruzioni, anche a causa di incursioni piratesche e delle trasformazioni politiche e sociali del territorio.

La chiesetta e gli affreschi: tracce di un passato sacro

All’interno del complesso si trova una piccola chiesa, oggi in parte danneggiata, ma ancora carica di significato.

Sono visibili:

resti di affreschi medievali , probabilmente risalenti al periodo di massimo splendore del convento;

, probabilmente risalenti al periodo di massimo splendore del convento; una croce in muratura di grande valore simbolico;

di grande valore simbolico; un altare semplice con una Madonnina , segno di una devozione popolare mai del tutto scomparsa;

con una , segno di una devozione popolare mai del tutto scomparsa; lumini votivi, testimonianza di visite e omaggi anche in tempi recenti.

L’umidità e i crolli hanno compromesso parte della struttura, ma l’atmosfera resta fortemente evocativa.

San Fantino: un santo poco conosciuto ma profondamente radicato

Il convento è dedicato a San Fantino, noto anche come Fantino di Calabria, santo vissuto tra il X e l’XI secolo e venerato sia nella tradizione cattolica sia in quella ortodossa.

Figura spirituale di grande rilievo nel Sud Italia, San Fantino è associato a diversi luoghi di culto calabresi, ma quello di Borgia rappresenta uno dei siti più antichi legati alla sua memoria locale.

Il nome della località, Saffantino, deriva proprio da una variante dialettale del nome del santo.

Un patrimonio da valorizzare

Oggi il Convento di San Fantino di Borgia è in gran parte ridotto a ruderi, ma resta un importante punto di interesse storico-culturale. Il sito è facilmente raggiungibile, accessibile e adatto a:

escursioni naturalistiche

percorsi di turismo lento e spirituale

attività di valorizzazione didattica e culturale

Una maggiore tutela e promozione potrebbero trasformarlo in una tappa significativa per chi desidera conoscere la Calabria medievale, il monachesimo basiliano e i luoghi meno noti ma autentici dell’entroterra catanzarese.

Convento di San Fantino: informazioni essenziali

Nome: Convento / Monastero di San Fantino

Convento / Monastero di San Fantino Luogo: Borgia (CZ), Calabria

Borgia (CZ), Calabria Epoca: circa anno 1000 d.C.

circa Fondatori: monaci basiliani

monaci basiliani Tipologia: cenobio medievale

cenobio medievale Stato attuale: ruderi visitabili

ruderi visitabili Valore: storico, religioso, culturale

Un luogo silenzioso, essenziale, autentico.

Il Convento di San Fantino non è solo un sito archeologico, ma un frammento vivo di storia calabrese che merita di essere conosciuto, rispettato e raccontato.

Carmelo Panella