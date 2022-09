Coronavirus: in Calabria nuova impennata positivi, +19

Coronavirus: in Calabria nuova impennata positivi, +19. Totale sale a 1.741 casi da inizio pandemia, con 176.447 tamponi.

CATANZARO, 16 SET - Nuova impennata di positivi in Calabria nelle ultime 24 ore. Sono 19 in più i casi riscontrati che portano il totale dall'inizio della pandemia a 1.741 a fronte di tamponi 176.447 di cui 174.706 negativi.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 12 in reparto, 32 in isolamento domiciliare, 187 guariti e 33 deceduti;

Cosenza: 10 in reparto; 2 in terapia intensiva, 97 in isolamento domiciliare, 465 guariti e 34 deceduti;

Reggio Calabria: 6 in reparto, 94 in isolamento domiciliare, 304 guariti e 19 deceduti;

Crotone: 20 in isolamento domiciliare, 117 guariti e 6 deceduti;

Vibo Valentia: 8 in isolamento domiciliare, 85 guariti e 5 deceduti.

Complessivamente i ricoveri nell'ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati a Cosenza sono tredici; di questi tre sono "non residenti", mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting "fuori regione".

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. Dei 14 casi di Cosenza, 8 sono migranti, 2 da focolaio noto, 1 da rientro e 3 in corso di inchiesta epidemiologica. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.642.