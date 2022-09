Coronavirus: D'Incà, a regioni date 25milioni mascherine

ROMA, 25 MAR - Ad oggi "il Dipartimento della protezione civile ha sottoscritto oltre 60 contratti con ditte operanti nella produzione e distribuzione dei presidi medici necessari al contenimento dell'epidemia da coronavirus.

Con tali atti sono stati fino ad oggi stipulati contratti di acquisto per dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici per un importo complessivo di circa 490 milioni di euro, nell'ambito del quale sono comprese 344.870.895 mascherine facciali di vario tipo e 2.560 ventilatori polmonari.

In proposito, faccio presente che, ad oggi, sono stati ricevuti e distribuiti alle regioni 25.205.000 mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3". Lo dice nell'Aula della Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà rispondendo al question time. "Inoltre, sono in corso di acquisizione altri dispositivi di protezione individuale e medici, a seguito di procedure bandite da Consip Spa, per un importo complessivo di euro 317.613.142,58. Nell'ambito delle procedure di gara avviate, Consip ha già posto in essere ordini ai fornitori che sono in corso di esecuzione per un importo pari a euro 202.821.084. In queste procedure è prevista altresì l'acquisizione di 2.249 ventilatori polmonari", conclude.