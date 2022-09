Emergenza Coronavirus. Aggiornamento Protezione civile Video. Conferenza stampa 21 marzo

ROMA, 21 MAR - Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile la diretta conferenza stampa.

Dipartimento della Protezione civile sta acquisendo mascherine su canali diversi e per usi diversi. Acquistiamo quelle chirurgiche per il personale sanitario ma in questo Dipartimento, come negli altri uffici pubblici per i lavoratori, abbiamo acquisito mascherine che possono essere usate per liberare quelle chirurgiche, ffp2 e ffp3, per renderle disponibili per il personale medico". L'ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione civile, per chiarire le polemiche sulle mascherine. E ha concluso: "Quindi non c'è stata alcuna polemica con la Regione Lombardia. Anche oggi abbiamo lavorato e stiamo lavorando con loro per potenziare la capacità di risposta"

Medici per COVID

Sei un medico? Il tuo aiuto è importante per l’emergenza Coronavirus

E’ stata avviata la costituzione della task force di 300 medici che opereranno a supporto delle strutture sanitarie regionali per l’attuazione delle misure necessarie al contenimento e contrasto dell’emergenza COVID -19.

Se vuoi dare il tuo contributo, compila il form per dare la disponibilità a prestare la tua attività presso le Regioni maggiormente colpite.

Se il tuo profilo sarà ritenuto idoneo verrai contattato da Dipartimento per definire nel dettaglio le modalità di impiego.

Ti ricordiamo che la partecipazione alla task force sarà obbligatoria per il datore di lavoro fatta eccezione per le strutture convenzionate per le quali la possibilità di far parte della task force avviene su base consensuale con il proprio datore di lavoro.

La partecipazione alla task force prevede, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità forfettaria per ciascuna giornata prestata, nella misura indicata nella Ordinanza allegata.

Infine si evidenzia che le Regioni provvederanno alla sistemazione alloggiativa.

