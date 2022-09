Coronavirus. Jole Santelli: tre casi positivi al Covid-19 Ospedale Civile dell'Annunziata di Cosenza

COSENZA, 7 MAR - - Altri tre casi sospetti di infezione da Covid 19 da confermare in Calabria.

Lo comunica Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. "Il laboratorio di Microbiologia dell'Ospedale Civile dell'Annunziata di Cosenza - fa sapere Santelli - ci ha comunicato l'esito positivo di tre tamponi effettuati su altrettanti pazienti.

Si tratta di due persone ricoverate nel reparto di Malattie infettive del nosocomio cosentino mentre il terzo tampone è stato effettuato su un paziente residente nella provincia di Cosenza. Come previsto dal protocollo, i campioni per i test di conferma sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità siamo in attesa degli esiti".

In caso di conferma il numero dei pazienti contagiati salirebbe a 4, due in provincia di Catanzaro, quattro in provincia di Cosenza e uno a Reggio Calabria, il docente della Facoltà di Agraria dell'Università Mediterranea che oggi è stato dimesso in mancanza di sintomatologia e in isolamento domiciliare.

In aggiornamento