COUNTDOWN VERSO IL 21° TOUR DE SKI. 8-10 GENNAIO: FINALE IN VAL DI FIEMME

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Il Tour de Ski ha il suo gran finale in Val di Fiemme dall’8 al 10 gennaio 2027

L’8 gennaio i 30 km Skiathlon, il 9 la Sprint TL e il 10 l’imperdibile e decisiva Final Climb

Il 21° Tour de Ski in tre tappe: partenza il 1° gennaio in Francia, poi il 5 e 6 gennaio in Germania

Il comitato Nordic Ski Val di Fiemme al lavoro anche per gli eventi di contorno per il pubblico

Tre giornate, due sedi di gara, i migliori atleti e una sfida destinata a chiudersi ancora una volta sulla salita più iconica dello sci di fondo internazionale. Dall’8 al 10 gennaio 2027 la Val di Fiemme torna ad essere il teatro del Tour de Ski, la prestigiosa corsa a tappe parte del calendario di Coppa del Mondo.

Per la vallata trentina, ospitare l’ultima tappa del Tour de Ski è una tradizione che si rinnova dalla nascita del circuito, nella stagione 2006/2007, una storia che lega la “culla dello sci nordico” alla prestigiosa competizione da vent’anni.

Nel 2027 il Tour de Ski si svilupperà nell’arco di dieci giorni e attraverserà tre Paesi, per un viaggio di circa 750 km. Subito dopo aver festeggiato il nuovo anno, ci sarà il via il 1° gennaio dalla Francia, sulle piste transalpine di Les Rousses, mentre il 5 e 6 gennaio sarà Oberstdorf, in Germania, ad accogliere la carovana dell’ambita rassegna itinerante. La lunga sfida sulle nevi europee troverà infine il suo epilogo in Val di Fiemme, dove saranno messi in palio punti pesanti ai fini della classifica del Tour ma anche di Coppa del Mondo, oltre a ricchi montepremi per gli atleti.

Gli occhi non possono che essere puntati su Johannes Klæbo, a caccia del sesto sigillo e del terzo consecutivo. Proprio nello Stadio del Fondo di Lago di Tesero il fuoriclasse norvegese è entrato ancora di più nella leggenda conquistando 6 ori ai Giochi di Milano Cortina 2026 e diventando l’atleta più titolato di sempre ai Giochi Olimpici Invernali con ben 11 medaglie d’oro complessive. Riflettori puntati anche sugli azzurri, che potranno contare su un gruppo giovane e ambizioso.

Ad aprire l’appuntamento fiemmese, venerdì 8 gennaio, sarà proprio lo Stadio di Tesero, teatro della prova Skiathlon da 30 km. Quindici in tecnica classica e altrettanti in tecnica libera, con gli atleti che dovranno cambiare materiali a metà gara. Sabato 9 gennaio sarà invece il momento della Sprint in tecnica libera da 1,5 km, sempre nello Stadio del Fondo di Lago di Tesero, impianto che è entrato nella storia dello sci nordico internazionale. La struttura è l’unica al mondo ad aver ospitato tre edizioni dei Campionati Mondiali, nel 1991, 2003 e 2013, un’Universiade Invernale nel 2013 e, quest’anno, i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina, mentre gli sguardi sono già rivolti al 2028 con gli YOG.

Domenica 10 gennaio arriverà invece il momento più atteso: la leggendaria “Cermis Final Climb”, l’unica e inimitabile sfida che da vent’anni chiude il Tour de Ski. La Mass Start da 10 km in tecnica libera consumerà il suo verdetto sulla pista “Olimpia III”, abitualmente utilizzata per lo sci alpino, e dove le pendenze arrivano a toccare il 30%. Una salita tanto impegnativa quanto leggendaria, che accompagnerà le fatiche dei fondisti fino ai 1.275 metri di quota di Doss dei Laresi, che nella scorsa edizione premiò i norvegesi Mattis Stenshagen e Karoline Simpson-Larsen.

A curare l’organizzazione sarà, come sempre, il team di Nordic Ski Val di Fiemme affiancato dalla grande squadra dei volontari. Il comitato ha già avuto un primo assaggio della Final Climb a settembre, quando la Coppa del Mondo di skiroll ha portato gli atleti a misurarsi con le durissime rampe dell’Alpe Cermis.

Per la 21.a edizione del Tour de Ski il comitato sta lavorando a diversi eventi di contorno per il pubblico, e nei prossimi giorni aprirà ufficialmente la vendita dei VIP Tickets, che garantiranno un’esperienza privilegiata in occasione delle gare del prossimo Tour de Ski in Val di Fiemme.

Per la vallata trentina la stagione dei grandi eventi entra nel vivo: al fianco dell’US Dolomitica di Predazzo sono in arrivo due appuntamenti dedicati al salto speciale e alla combinata nordica, con l’Alpen Cup dal 16 al 18 ottobre e i Campionati Italiani in programma il 31 ottobre. Dall’11 al 13 dicembre sarà la volta della Coppa del Mondo di combinata nordica, seguita il 19 e 20 dicembre dalla FIS Continental Cup di salto speciale. Dopo il Tour de Ski non ci si fermerà, con il calendario che propone i Campionati Italiani di sci di fondo, in programma nel weekend del 16 e 17 gennaio e in collaborazione con l’US Cornacci.

Info: www.fiemmeworldcup.com

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