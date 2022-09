Covid-19: quattro decessi nella notte a Catanzaro

Coronavirus: quattro decessi nella notte a Catanzaro. Tra vittime due ospiti Rsa. In Calabria totale sale a 29

CATANZARO, 30 MAR - Quattro persone sono decedute a Catanzaro, la notte scorsa, per coronavirus. Di queste, secondo quanto confermato dai vertici dell'azienda, tre erano ricoverate all'ospedale Pugliese.



Si tratta di due uomini, uno proveniente dalla provincia di Crotone ed un altro dalla provincia di Cosenza, entrambi ricoverati in rianimazione e trasferiti al Pugliese per le gravi condizioni in cui si trovavano. Il terzo decesso è quello di una donna che si trovava nel reparto di Malattie infettive e proveniva dalla casa di cura "Domus Aurea" di Chiaravalle Centrale uno dei centri messi in quarantena dalla Regione Calabria.



Un altro decesso, secondo quanto confermato dai vertici dell'Azienda universitaria Mater Domini, invece, è avvenuto nell'area Covid-19 di Malattie infettive del Policlinico di Catanzaro a quartiere Germaneto. Si tratta, anche in questo caso, di una delle ospiti della casa di cura di Chiaravalle contagiata dal virus. Con i decessi odierni il totale per la Calabria sale a 29.