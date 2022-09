Covid: Asp chiede Zona Rossa per comune del vibonese. In altro già chiuso casi raddoppiati in una settimana

VIBO VALENTIA, 11 MAR - L'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha chiesto alla Regione l'istituzione della zona rossa nel comune di San Nicola da Crissa a seguito dell'aumento preoccupante dei casi di positività al Covid-19. Nel piccolo centro montano, infatti, si è superata la soglia di 40 soggetti colpiti dal virus. Crescita di nuovi contagi anche nelle Preserre vibonesi.



A Sorianello, zona rossa, casi praticamente raddoppiati nell'ultima settimana: sono attualmente 77 mentre 29 nella vicina Soriano. Anche a Dasà, zona rossa, i positivi sono 45 e a Gerocarne in cui superano le 40 unità. Sulla costa, a Briatico, altro centro in zona rossa, ci sono 50 positivi. Nella vicina Zungri, i casi sono 16, tra cui anche il prete che domenica ha officiato la messa e che ha invitato coloro che hanno partecipato alla funzione delle 11.15, soprattutto chi ha ricevuto la comunione, a sottoporsi a tampone rapido.

In aggiornamento