Covid: contagiati 15 bambini in scuola infanzia Calabria. Comune Mangone: bruttissimo momento, dobbiamo essere uniti

MANGONE (CS), 30 OTT - Nel comune di Mangone sono stati rilevati 19 contagi da coronavirus, 15 dei quali sono bambini che frequentano il plesso della frazione Piano Lago. La notizia è stata comunicata dal Comune di Mangone su Facebook, che oggi ha chiuso la scuola frequentata dai 15 bambini per la sanificazione.



"Stiamo attivando tutte le procedure - riporta la nota del Comune - previste dalla vigente normativa per contenere la diffusione epidemiologica. È un bruttissimo momento per il nostro paese e soprattutto per le famiglie dei ragazzi, alle quali va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Dobbiamo essere forti e uniti. Supereremo anche questo brutto momento". Le attività didattiche nella scuola dell'infanzia riprenderanno dal 3 novembre, salvo diverso avviso.

In aggiornamento