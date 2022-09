Covid: zona rossa é schiaffo a calabresi onesti. Certificato fallimento di chi da anni governa la nostra Regione.

REGGIO CALABRIA, 05 NOV - "La decisione del Governo di dichiarare la Calabria zona rossa è uno schiaffo ai calabresi onesti, ai lavoratori, a chi con sacrificio manda avanti la propria attività e la sua famiglia".

Lo afferma, in una nota, Graziano Di Natale, segretario-questore del Consiglio regionale. "Addebitare la responsabilità al nostro sistema sanitario - aggiunge - è la certificazione del fallimento di chi, da anni, governa nella nostra Regione. C'è chi non ha fatto il suo dovere e ha tradito la nostra terra. Sono sempre gli stessi soggetti che per decenni hanno tenuto sotto scacco la Calabria.

La Zona Rossa porta nomi e cognomi di chi ha ritardato gli interventi per il potenziamento delle strutture ospedaliere della regione. Parlamentari, consiglieri regionali e sindaci vengano insieme a me, domani, alla Procura di Cosenza per denunciare ritardi ed omissioni nell'attuazione del piano di emergenza covid che oggi costringe i calabresi a subire, nonostante i numeri bassi di contagio, la gogna di essere zona rossa.

Servono fatti, non slogan. Ma soprattutto serve coraggio". "Io ci sono - conclude di Natale - perché il bene primario, quale quello della Salute, deve essere sempre garantito. Finché il mio ruolo me lo permetterà, resterò vigile".