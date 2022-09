Creare PEC: come fare e perché è importante averla

Procedere all’invio di una mail PEC vuol dire scrivere un messaggio di posta elettronica normale che acquisisce però lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno, a patto che lo scambio avvenga tra due caselle entrambi di Posta Elettronica Certificata.

Il mittente provvederà a inviare il messaggio e una volta che la mail sarà stata accettata dal gestore - dunque non presenti anomalie - riceverà conferma scritta. Un secondo messaggio, a testimonianza dell’avvenuta consegna, verrà invece inviato - sempre al mittente - nel momento in cui sia effettivamente avvenuta la trasmissione tra gestore mittente e gestore destinatario. Questa seconda comunicazione viene inviata solo nel caso in cui la mail del destinatario corrisponda a una casella certificata (scatta il valore legale esattamente come avviene per una raccomandata A/R). Il fatto che la mail sia stata depositata nella casella del destinatario non vuol dire che il messaggio sia stato aperto e letto, ad ogni modo questo non è necessario ai fini legali.

In molti si chiedono come creare una PEC, immaginando che si tratti di un procedimento più complesso rispetto a quello necessario per attivare una casella tradizionale. Non è così e adesso infatti vedremo in che modo creare PEC, step by step e con pochi clic.

Il procedimento per attivare una casella certificata

Per creare PEC sarà innanzitutto necessario cliccare sul sito ufficiale di uno dei gestori ad oggi presenti e attivi sul mercato, il quale è in continua espansione a testimonianza dell'utilità del servizio. Siamo abituati a rivolgerci al web per trovare qualsiasi cosa: navigando online sarà semplice mettere a confronto le varie proposte che vengono offerte, valutando la più conveniente e adatta a soddisfare le proprie necessità (anche e soprattutto sotto l’aspetto economico). Dopo aver individuato il gestore al quale rivolgersi, sarà necessario richiedere l’attivazione della casella PEC: verranno proposti differenti piani e spazi dedicati all’archiviazione dei documenti.

Dopo aver effettuato la registrazione si forniranno i propri dati identificativi, allegando copia dei documenti personali. Per quanto riguarda infine il pagamento, si potrà effettuare sia con Paypal che tramite carta di credito. Ecco dunque spiegata la procedura per creare PEC.

Quali sono i vantaggi di creare una casella PEC

L’attivazione di una PEC è obbligatoria per determinate categorie aziendali e pubbliche, in più i cittadini e dunque i privati stanno scoprendo i molti vantaggi offerti dal servizio, sia in termini di risparmio di tempo che di denaro. Questa modalità di comunicazione è estremamente comoda e può essere usata come valida alternativa alle raccomandate evitando di andare alle Poste. In più la consegna dei messaggi è immediata. Si ha certezza sia in merito all’invio che alla ricezione, inoltre il messaggio e i suoi allegati sono protetti dagli hacker e dai virus. Ci sono alcune differenze a livello operativo tra la mail tradizionale e l’utilizzo della PEC, per esempio il fatto che non è possibile inserire un destinatario in CCN (ovvero in copia nascosta). In tal caso, la mail non verrebbe accettata e verrebbe inviata al mittente una comunicazione relativa appunto alla mancata accettazione.