Crotone-Team Altamura, Longo alla vigilia: “Niente alibi. Ogni gara come una finale” (Video)

Crotone-Team Altamura, Longo alla vigilia: “Niente alibi. Ogni gara come una finale”

Crotone si prepara al match interno contro il Team Altamura, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle 17:30 allo stadio Ezio Scida, valido per la Serie C (Girone C). Alla vigilia, Mister Emilio Longo ha fatto il punto tra campo, mercato e momento del club, chiedendo alla squadra continuità di atteggiamento e massima lealtà verso la maglia.

Il contesto: partita da non sbagliare allo Scida

Il Crotone arriva a questa sfida con l’obiettivo di consolidare la propria corsa nella zona che conta: in classifica i rossoblù sono in area playoff, mentre l’Altamura viaggia più indietro.

La gara sarà diretta dall’arbitro Alessandro Colelli (sezione AIA di Ostia Lido).

Longo: “Ringrazio il presidente, ma ora testa solo al campo”

Interpellato sulle parole di stima del presidente (che lo ha definito “allenatore aziendalista”), Longo ha incassato con gratitudine, ma ha voluto spostare subito il focus: la situazione societaria e le difficoltà “di contorno” non devono diventare scusanti.

Il concetto chiave ribadito in sala stampa è netto: il Crotone deve restare protagonista, lavorare con dedizione e trasformare la pressione in energia positiva, con un obiettivo chiaro in testa: arrivare alla post season nelle migliori condizioni possibili.

“Ogni gara come un playoff”: la richiesta di continuità

Guardando alle ultime uscite, Longo ha insistito su un aspetto: più che “resettare”, serve replicare l’atteggiamento visto nella prestazione precedente, limando solo i dettagli.

Secondo il tecnico, la vera crescita passa dalla continuità mentale: nelle prossime partite il Crotone dovrà scendere in campo con lo stesso spirito, “come se fosse già una finale playoff”, perché solo così si possono scalare posizioni e dare valore ai sacrifici fatti dal club.

Occhio all’Altamura: pericolosa soprattutto nel finale

Tra i temi tecnici, attenzione alla capacità dell’Altamura di restare dentro la partita fino all’ultimo: Longo vuole un Crotone alto, aggressivo, ma anche lucido per evitare squilibri contro chi sa ripartire e colpire in transizione.

Messaggio alla squadra: intensità sì, ma senza perdere ordine e letture nei momenti decisivi.

Calciomercato: “Ci saranno altre uscite, ma anche innesti”

Il tecnico non ha nascosto il fastidio per le dinamiche di mercato a ridosso delle partite (“non vedo l’ora che finisca”), ma ha confermato un punto: il Crotone è operativo.

Nel piano indicato in conferenza, il club punta a completare l’organico con interventi mirati: terzino destro, difensore centrale, esterno d’attacco e attaccante, con la possibilità di inserire anche profili over.

Murano verso la risoluzione

Longo ha inoltre confermato la separazione imminente con Jacopo Murano, sottolineando i buoni rapporti umani e professionali e ringraziandolo per quanto dato alla causa rossoblù.

Giovani e “mercato interno”: chance per chi ha avuto meno spazio

Con alcune uscite, inevitabilmente si aprono opportunità per chi finora ha avuto minutaggio ridotto. Longo ha parlato di spirito di rivalsa, di fame e di crescita: la seconda parte di stagione sarà anche un banco di prova per chi deve dimostrare di meritare più spazio, trasformando l’occasione in rendimento.

Disponibili e condizioni della squadra

Sul fronte infermeria, lo staff monitora alcuni acciacchi e qualche problema influenzale, ma l’idea è di arrivare alla gara con una rosa sostanzialmente pronta, con rientri utili anche per aumentare le rotazioni.

