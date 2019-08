Di Maio accusa Salvini, per lui vengono prima i sondaggi

ROMA 9 AGOSTO - Anche il leader pentastellato, Luigi Di Maio, si dice "pronto al voto", chiedendo però che prima passi in aula il taglio dei parlamentari. "La Lega ha preso in giro il Paese", accusa. In serata, al Tg1, il vicepremier rincara la dose contro Salvini. "Ha fatto cadere il governo perché ha messo i sondaggi davanti agli interessi del Paese".

Fonte immagine (Il Messaggero)