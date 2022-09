Linee guida stagione balneare! Il Sindaco di Sellia Marina scrive a Governo e Regione!

Il Sindaco Mauro scrive al Governo e Regione! A Sellia Marina servono oltre 100 mila Euro!

SELLIA MARINA 12 MAGGIO - Le linee guida dell'Inail sull'utilizzo delle spiagge libere necessitano di copertura finanziaria adeguata!

Non ci si limiti a dare solo indicazioni comportamentali e delegare i Sindaci ad assumersi solo la responsabilità per attuare piani di sicurezza per la fruizione delle spiagge libere. Per poter attuare i piani di sicurezza occorrono idonee coperture finanziarie che i Comuni purtroppo, specialmente in questo periodo, non dispongono. Non c'è personale idoneo a sufficienza e non ci sono risorse disponibili per attrezzare le spiagge in sicurezza!

Il Governo e la Regione facciano la loro parte! Urge destinare idonee risorse ai Comuni altrimenti la stagione estiva è a rischio, con notevoli ricadute negative sull'economia locale e nazionale.

Sellia Marina, Bandiera Blu, conta circa oltre 9 Km di spiaggia libere e circa 1Km di spiagge in concessione e non certo si può impiegare la Polizia locale che è oberata, ormai da diversi mesi, ad attuare ordinanze e quarantene ed ogni altra attività prevista dall'emergenza sanitaria in atto; tanto meno si può coinvolgere l'Associazionismo o il volontariato che non hanno potere di ordine pubblico o di vigilanza.

Oltre la sicurezza sanitaria, Sellia Marina ed i Comuni bandiera Blu, devono assicurare gli adempimenti in termini di servizi e sicurezza previsti dalla #FeeItalia (Fondazione per l'Educazione Ambientale).

Bene dunque il bonus alle famiglie da spendere per il soggiorno estivo ma conseguenzialmente bisogna destinate risorse immediate e sufficienti ai Comuni.

Da una prima stima, al Comune di Sellia Marina, necessitano risorse per oltre 100 mila euro per attuare un piano di sicurezza secondo quanto stabilito dalle norme in attuazione!

Auspico che il mio appello possa essere accolto dal Presidente della Regione Calabria Jole Santelli, dall'Assessore al Turismo Fausto Orsomarso, dall'Assessore all'Ambiente Sergio De Caprio, oltre che dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte cui la presente è indirizzata.

Il Sindaco di Sellia Marina

Ing. Francesco Mauro