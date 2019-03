Omicidio Musarra: Donna uccisa a Messina: confessa il fidanzato

MESSINA, 7 MARZO - Ha confessato di avere ucciso la 29enne Alessandra Immacolata Musarra, il fidanzato C. I., di 26 anni. La giovane e' stata trovata morta nella sua abitazione di Messina, in contrada Campolino, nel quartiere di Santa Lucia sopra Contesse. E' stato il padre a trovare il cadavere della figlia entrando da una finestra nell'appartamento di una palazzina singola, pian terreno e primo piano, dove abita l'intera famiglia di Alessandra. Il giovane fermato dalla polizia e' stato interrogato a lungo in questura fino a quando e' crollato.