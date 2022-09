Tragedia in Calabria. Incidenti stradali: scontro tra due auto, perdere la vita una donna

Dramma in Calabria. Incidenti stradali: scontro tra due auto, morta 76enne Soccorsa e portata nell'ospedale di Vibo è deceduta poco dopo

VIBO VALENTIA, 15 GIU - Incidente mortale a Vibo Valentia Marina. A perdere la vita una donna di 76 anni, P. C.V., a causa delle ferite riportate in seguito allo scontro dell'auto sulla quale viaggiava con un'altra vettura.



L'anziana è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ambulanza nell'ospedale "Jazzolino" dove è deceduta poche ore dopo. I rilievi sono stati effettuati dalle forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.