Droga: blitz Gdf Roma, tra 5 arrestati esponente Casamonica

ROMA, 30 GENNAIO - I finanzieri del Comando provinciale di Roma e del Servizio centrale investigazione criminalità' organizzata stanno eseguendo una maxi operazione antidroga, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della capitale, nei confronti di un gruppo criminale dedito al traffico internazionale di cocaina. Tra i 5 colpiti dall'ordinanza di custodia cautelare c'e' anche un elemento di spicco del clan Casamonica. I dettagli dell'operazione " Brasile low cost" saranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11.00, presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria in via dell'Olmata 45, alla presenza del procuratore aggiunto Michele Prestipino Giarritta.