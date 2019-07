Droga intrisa nei libri e raffinata su ambulanza, 5 arresti

TORINO, 26 LUGLIO - Avevano allestito un laboratorio per la raffinazione della cocaina in una ambulanza. Quattro sudamericani e un italiano, tutti pregiudicati, sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Torino, che hanno stroncato un vasto traffico di droga tra Perù e Italia. Sequestrati tre chili di cocaina purissima, e stupefacente liquido ancora da quantificare. I cinque sono stati sorpresi mentre eseguivano un processo chimico di estrazione della cocaina dalle pagine dei libri in un laboratorio ricavato in una autocarrozzeria abusiva sita nel centro abitato del comune di Trezzano Sul Naviglio (Milano).

L’intervento congiunto della Guardia di Finanza di Pavia e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, coordinati dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga di Roma, ha permesso di stroncare il traffico. Le indagini mirano ad accertare le modalità di introduzione dello stupefacente sul territorio nazionale e ad identificare gli altri elementi dell’organizzazione. Lo stupefacente era destinato al mercato di Piemonte e Lombardia.