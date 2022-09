Elezioni Calabria 2021, Francesco Mauro candidato al Consiglio regionale

Il sindaco di Sellia Marina (CZ) scelto da Roberto Occhiuto per un posto nella lista “Forza Azzurri” diretta espressione del candidato presidente

Francesco Mauro, sindaco di Sellia Marina, sarà candidato al Consiglio regionale nella lista “Forza Azzurri” a supporto della candidatura dell’on. Roberto Occhiuto. Il sindaco del popoloso centro del Catanzarese, giunto a metà del suo secondo mandato, ha siglato nei giorni scorsi l’accettazione di candidatura all’interno del movimento di diretta espressione del candidato presidente, confermando il rapporto di stima reciproca con Occhiuto che ha così portato alla definizione dell’impegno politico ed elettorale per la competizione regionale dei prossimi 3 e 4 ottobre.

«Voglio ringraziare Roberto Occhiuto – scrive Mauro in una nota – per aver inteso accordare fiducia al progetto di rappresentanza del territorio che gli ho rappresentato nei mesi scorsi. Il percorso che porta alla definizione della mia candidatura, infatti, arriva da un’interlocuzione approfondita con i cittadini e con tanti amministratori locali i quali mi hanno diffusamente manifestato appoggio e sostegno non solo in termini elettorali, ma soprattutto in idee, proposte e azioni concrete volte allo sviluppo della nostra regione. Di quelle istanze intendo farmi portatore in seno al Consiglio regionale, in un confronto schietto all’interno di una coalizione forte che ha in Occhiuto un terminale politico di primissimo piano, capace di assicurare alla Calabria quel rispetto istituzionale e il ruolo che merita nel panorama nazionale».

Note biografiche e politiche:

Francesco Mauro, 52 anni, si è laureato nel 1997 in Ingegneria presso l’Università “La Sapienza” di Roma e da allora esercita la professione di ingegnere. Dopo l’esperienza di consigliere comunale e quella di sindaco dal 2014 al 2019, alla guida della lista civica “Continuiamo Insieme” è stato rieletto sindaco di Sellia Marina (CZ) a maggio 2019 con oltre il 51% dei voti (affluenza superiore all’80%). Ha ricoperto il ruolo di consigliere provinciale della Provincia di Catanzaro dal 2015 al 2017; è uno dei 40 sindaci componenti dell’Autorità Idrica della Calabria.

Da quando guida il Comune del Catanzarese, Sellia Marina è stata insignita più volte della Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale assegnato da FEE Italia alle località turistiche balneari che rispettano specifici e stringenti criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, dalla qualità delle acque a quella dei servizi, dalla tutela dell’ambiente all’attenzione nella salvaguardia della salute dei villeggianti, oltre ad aver ottenuto più di 24mln di euro di finanziamenti che oggi sono stati interamente investiti nel miglioramento e nella sicurezza della viabilità, dell’urbanistica comunale e dei servizi ai cittadini e connessi alla stagione turistica.