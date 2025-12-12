Energia, colore e libertà: Raffaele Rudilosso è Baby Doll in “Moulin Rouge! Il Musical”

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il danzatore e performer floridiano Raffaele Rudilosso porta il suo talento nel cast della prima edizione italiana di “Moulin Rouge! Il Musical”, sotto la regia di Massimo Romeo Piparo. In questa nuova avventura, il performer assume i panni di Baby Doll, segnando un’evoluzione importante nel proprio cammino professionale: un ruolo che incarna energia, libertà e autenticità, tratti che da sempre caratterizzano il suo percorso artistico.

Un traguardo importante per Raffaele Rudilosso che, partito da Floridia, dove ha mosso i primi passi, letteralmente, è arrivato a calcare alcuni dei più prestigiosi palcoscenici internazionali. Prima di “Moulin Rouge! Il Musical”, in scena al Sistina Chapiteau di Roma, il performer diplomato alla SDM – Scuola del Musical di Milano ha preso parte a produzioni di grande successo come “We Will Rock You”, “Pretty Woman El Musical”, “Chicago”, il tour de “I 7 Re di Roma” con Enrico Brignano e “West Side Story” con il Teatro dell’Opera di Roma. Ha inoltre collaborato con ResExtensa Dance Company e partecipato come danzatore a numerosi videoclip e show televisivi, tra cui Italia’s Got Talent, Radio Deejay, X Factor Italia, L’Oréal Paris e Netflix.

Oggi interpreta Baby Doll, uno dei personaggi iconici del mondo di questo meraviglioso spettacolo, parte integrante delle Lady M. Con questo ruolo, Rudilosso porta in scena rappresentanza, colore ed energia, dando voce e visibilità a chi brilla fuori dall’ordinario. “Sono felice e orgoglioso – racconta Raffaele – di far parte di uno spettacolo così importante, accanto a colleghi di grande talento. È un privilegio poter condividere ogni sera il palco con loro, in una produzione così imponente, e rappresentare attraverso Baby Doll, una parte della comunità che sceglie di vivere la propria verità con libertà e autenticità”.

Il pubblico accoglie tutto ciò con grande entusiasmo. E Raffaele continua: “Sapere di poter strappare un sorriso o ispirare chi si riconosce in questa energia è la mia più grande soddisfazione”. Talento, dedizione e identità artistica: tre parole che descrivono il percorso di Raffaele Rudilosso, in perfetta armonia con lo spirito di “Moulin Rouge! Il Musical”, verità, bellezza, libertà e amore.