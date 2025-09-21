Equinozio d’Autunno 2025: quando cade e a che ora sarà visibile in Italia

Tempo di lettura: ~2 min

Equinozio d’Autunno 2025: il 22 settembre alle ore 20:19

L’appuntamento astronomico che segna l’inizio dell’autunno in Italia

Il 22 settembre 2025 alle ore 20:19 cadrà l’Equinozio d’Autunno, un evento astronomico di grande fascino che segna ufficialmente la fine dell’estate e l’arrivo della stagione autunnale. In questa data, il giorno e la notte avranno la stessa durata, dando vita a un perfetto equilibrio tra luce e buio.

Cosa significa l’Equinozio d’Autunno

Il termine equinozio deriva dal latino aequus nox, cioè “notte uguale al giorno”. Durante l’Equinozio d’Autunno, il Sole si trova esattamente sull’equatore celeste, determinando l’equilibrio tra ore di luce e di oscurità. Da questo momento in poi, nell’emisfero boreale le giornate inizieranno ad accorciarsi sempre di più, fino a raggiungere il minimo con il solstizio d’inverno.

Equinozio e tradizioni

L’Equinozio d’Autunno non è solo un fenomeno astronomico, ma anche un momento carico di significati culturali. In molte civiltà antiche veniva celebrato come periodo di raccolto, gratitudine e rinnovamento. Oggi, in diversi Paesi, è ancora vissuto con rituali, feste popolari e celebrazioni legate ai cicli della natura.

L’Equinozio d’Autunno 2025 in Italia

In Italia l’evento sarà visibile il 22 settembre 2025 alle 20:19, quando il Sole tramonterà lasciando spazio a una notte che durerà quanto il giorno. Si tratta di un’occasione perfetta per osservare il cielo e comprendere come la scienza astronomica influenzi la nostra vita quotidiana.

Perché l’Equinozio è importante

L’Equinozio d’Autunno segna un passaggio fondamentale: il ritorno a un ritmo più lento, la preparazione all’inverno e la riscoperta dei colori autunnali. Per studiosi e appassionati di astronomia è anche un punto di riferimento per comprendere i movimenti della Terra e del Sole.