Europa League, notte europea per Roma e Bologna: vittorie pesanti a Glasgow e Vigo

Giallorossi travolgenti al Celtic Park, impresa Bologna in rimonta in Spagna

La Europa League regala una serata da incorniciare alle squadre italiane. Roma e Bologna tornano protagoniste in campo europeo con due vittorie di grande spessore: i giallorossi espugnano Glasgow con un netto 3-0 sul Celtic, mentre i rossoblù firmano un’autentica impresa a Vigo, rimontando il Celta grazie a una doppietta di Bernardeschi.

Roma-Celtic 3-0: risposta europea dopo i ko in campionato

Dopo le recenti sconfitte contro Napoli e Cagliari, la Roma ritrova certezze e fiducia in Europa League, offrendo una prestazione solida e convincente sul campo del Celtic. Nonostante i numerosi cambi di formazione – ben cinque rispetto all’ultima gara di Serie A – la squadra di Gasperini mostra subito intensità, organizzazione e qualità.

La linea difensiva resta invariata, mentre a centrocampo la coppia Pisilli–El Aynaoui garantisce equilibrio e dinamismo. Sulla corsia sinistra trova spazio Rensch, mentre la vera sorpresa è Ferguson dal primo minuto, supportato da Soulé ed El Shaarawy. Inizialmente in panchina Dybala e Pellegrini, ma le scelte del tecnico si rivelano subito vincenti.

Autogol e doppietta di Ferguson: Roma dominante

Il vantaggio arriva già nel primo tempo grazie a un autogol di Scales, propiziato da un calcio d’angolo battuto da Soulé. Da quel momento la Roma prende il controllo della gara, costruendo gioco soprattutto sulla corsia destra con le combinazioni tra Celik e Soulé.

Protagonista assoluto Ferguson, che si sblocca in maglia giallorossa firmando una doppietta pesantissima, sinonimo di fiducia ritrovata e peso offensivo. Nel mezzo, anche un pizzico di fortuna: il Celtic fallisce un calcio di rigore con Engels, che colpisce il palo dopo il fallo commesso da Hermoso.

Bologna, notte da grande squadra a Vigo

Serata storica anche per il Bologna, capace di ribaltare il Celta Vigo in trasferta. Dopo il gol iniziale dei padroni di casa, la squadra italiana reagisce con personalità e qualità, affidandosi al talento e all’esperienza di Federico Bernardeschi, autore di una doppietta decisiva che vale il 2-1 finale.

Un successo che rafforza il cammino europeo dei rossoblù e conferma la crescita di una squadra sempre più competitiva anche fuori dai confini nazionali.

Europa League, segnali forti dall’Italia

Le vittorie di Roma e Bologna rappresentano un segnale importante per il movimento calcistico italiano in Europa League. Prestazioni convincenti, personalità in trasferta e risposte concrete dopo momenti difficili: la strada è tracciata, e la fase europea entra nel vivo con rinnovate ambizioni.