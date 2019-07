Europol: vasta operazione antidoping oltre 200 arresti

ROMA, 9 LUGLIO – 24 tonnellate di prodotti dopanti e medicinali contraffatti sono stati sequestrati e 234 persone sono state tratte in arresto in un'operazione di polizia internazionale su larga scala.

Secondo una dichiarazione di Europol, l'operazione, che si è svolta in 23 paesi dell'Unione Europea oltre che in Albania, Colombia, Islanda, Svizzera e Stati Uniti, ha portato al sequestro di 3,8 milioni droghe illegali. L'Agenzia mondiale antidoping ha dichiarato che l'operazione ha "smantellato 17 gruppi di criminalità organizzata coinvolti nel traffico di medicinali contraffatti e di prodotti dopanti in tutta Europa".

L'operazione, coordinata dai Carabinieri del Nas e da Europol, denominata in codice ‘Viribus’, è stata condotta in collaborazione con l'Interpol, il Centro comune di ricerca (dell'Unione europea) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Secondo Europol, l'operazione, co-presieduta anche dalla polizia greca, è stata la più grande del suo genere mai condotta.

"Negli ultimi 20 anni, il commercio globale di sostanze anabolizzanti è aumentato significativamente", ha detto Europol citando atleti, fanatici della palestra e culturisti.

"Questo è il tipo di collaborazione ‘internazionale’ che sta producendo risultati concreti può avere un impatto significativo sulla disponibilità di farmaci illegali e contraffatti utilizzati da alcuni atleti di tutto il mondo", ha dichiarato Gunter Younger, dell’Investigation’s and Intelligence Officer. all'Agenzia antidoping mondiale.

Luigi Palumbo





Fonte foto: La Repubblica