Ferisce compagno durante lite ricoverata al Pugliese di Catanzaro, arrestata per tentato omicidio

CATANZARO, 26 DIC - Nella notte tra il 24 ed il 25 dicembre i Carabinieri del Norm di Catanzaro, coadiuvati dai militari della Stazione del quartiere Lido, hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio una donna, P.I.S., di 44 anni, casalinga, con precedenti di polizia. La donna, al culmine di una lite provocata da futili motivi, ha ferito al torace, utilizzando un coltello da cucina, il compagno, R.A., di 65 anni.



R.A é stato ricoverato con prognosi riservata nell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. La responsabile del tentato omicidio, su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro, é stata portata in carcere.