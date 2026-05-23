Festival dello sviluppo sostenibile settima edizione

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Anche la settima edizione del Festival dello sviluppo sostenibile a Lamezia Terme dal tema Intelligenza artificiale e sue applicazioni pratiche in onore di Papa Francesco, ha riscosso enorme successo. Si dichiara soddisfatta la Presidente di AIParC Lamezia Terme Dora Anna Rocca e non solo per aver ospitato in città personalità dello spessore di Diego Taglioni fondatore di U Hopper società che si occupa di IA proveniente da Trento, Giovanni Tridente docente associato alla facoltà di comunicazione dell’Università della Santa Croce proveniente da Roma e Natalia Malara oncologa, professoressa all’Università Magna Grecia di Catanzaro, ma anche per aver dato l’opportunità agli studenti di approfondire le conoscenze su questo tema di grande attualità. Gli ospiti hanno illustrato l’importanza del corretto utilizzo dell’Intelligenza artificiale ma anche gli aspetti negativi che si celano dietro ad un cattivo uso della stessa. Un cambiamento epocale che richiede una grande competenza quella di saper affrontare le sfide del nostro secolo con cognizione, perché se è vero che l’intelligenza artificiale può rappresentare una risorsa anche nel campo della personalizzazione delle cure, è vero anche che un uso distorto della stessa potrebbe creare dei seri problemi. Molte e circostanziate le domande degli studenti che hanno avuto nel corso dell’anno l’opportunità di leggere i testi dei relatori e che sono arrivati dunque preparati all’incontro. Molto professionale e ottima comunicatrice la dottoressa Malara che è riuscita a calamitare l’attenzione degli studenti, grazie alla sua elevata competenza in grado di rendere semplici concetti complessi. Precisi ed esaustivi nelle risposte date ai ragazzi anche i docenti Taglioni e Tridente. Dopo i saluti del Presidente di AIParC Nazionale proveniente da Reggio Calabria Salvatore Timpano, della presidente di AIParC Lamezia Terme Aps Dora Anna Rocca ideatrice dell’evento, del vicario della Diocesi Don Tommaso Buccafurni e delle docenti referenti delle scuole: Maria Falvo del Liceo Scientifico Galilei, Stefania Pulice del polo tecnologico Rambaldi De Fazio, Paolo Failla del polo liceale Tommaso Campanella (che hanno portato i saluti rispettivamente delle dirigenti: Antonella Cerra, Simona Blandino e Susanna Mustari), il moderatore Dottor Paolo Marraffa funzionario al Comune di Catanzaro Ufficio transizione digitale, ha introdotto il video saluto di Monsignor Jean Marie Gervais già Prefetto Coadiutore del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano che ha salutato tutti i partecipanti al festival dello sviluppo sostenibile di Lamezia Terme ed in particolare ha incoraggiato i giovani a saper affrontare le sfide che il futuro prospetta loro senza paura, è stato poi proiettato il video di Papa Francesco sull’I.A. ed a seguire ha presentato i relatori. Interessante anche l’intervento del presidente dell’I.T.S. Cadmo Pasqualino Serra che con due giovani che a breve completeranno il corso di studi ha presentato il prototipo sperimentale di un Avatar programmato per rispondere alle domande poste. Un lavoro che molto presto sarà sviluppato per specifiche finalità.