Frosinone-Catanzaro 2-0, Aquilani nel post-gara: “Abbiamo giocato alla pari, non meritavamo la sconfitta” (Video)

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Frosinone-Catanzaro 2-0, Aquilani: “Prestazione di livello, il risultato non rispecchia la gara”

Il tecnico giallorosso analizza la sconfitta allo Stirpe: partita giocata alla pari contro la capolista, ma episodi decisivi e occasioni non sfruttate

Serie B, Catanzaro ko a Frosinone: analisi e parole del post-gara

Nonostante il 2-0 finale, il Catanzaro esce dal campo con la consapevolezza di aver disputato una gara di grande personalità contro la prima della classe. Al termine di Frosinone Calcio-U.S. Catanzaro 1929, mister Vincenzo Aquilani ha espresso rammarico per un risultato che, a suo avviso, non fotografa l’andamento reale del match.

Aquilani: “Anche in inferiorità numerica non abbiamo sofferto”

L’allenatore giallorosso ha sottolineato come la squadra abbia mantenuto equilibrio e organizzazione anche dopo l’espulsione:

“Credo di aver detto tutto: anche con un uomo in meno non abbiamo concesso grandi pericoli. Il gol è arrivato su palla inattiva, una delle poche situazioni di parità numerica. Sapevamo delle loro qualità e sono stati bravi a sfruttarle, ma ce la siamo giocata alla pari contro la capolista”.

Parole che rafforzano la sensazione di una partita preparata con attenzione e interpretata con coraggio.

Una sfida giocata a viso aperto contro la prima in classifica

Il Catanzaro non ha rinunciato alla propria identità, affrontando il Frosinone senza barricate e senza speculare sul risultato:

Pressione alta quando possibile Gestione dei momenti difensivi contro avversari di grande qualità Ricerca costante della giocata offensiva

“Con umiltà, qualità e organizzazione – ha spiegato Aquilani – siamo riusciti a giocare la partita a viso aperto, pur sapendo di affrontare una squadra con valori anche superiori alla categoria”.

Le occasioni mancate e il peso degli episodi

Uno degli aspetti chiave della gara è stato lo sfruttamento delle occasioni create:

“Quando vieni su un campo così e crei tre o quattro occasioni da gol senza concretizzarle, rischi di tornare a casa a mani vuote”.

Un concetto chiaro, che in Serie B spesso fa la differenza tra punti conquistati e una sconfitta severa nel punteggio.

Il Frosinone, squadra atipica della Serie B

Aquilani ha poi analizzato le caratteristiche tattiche degli avversari:

Modulo e interpretazione diversi rispetto a molte squadre del campionato Due attaccanti offensivi molto forti, pericolosi in campo aperto Capacità di attaccare con tanti uomini ma lasciare spazi alle spalle

“Se lasci loro il pallino del gioco – ha spiegato – ti portano in giro e creano spazi. Per questo volevamo una pressione decisa sul portiere e, quando costretti ad abbassarci, farlo con ordine”.

Una sconfitta che lascia insegnamenti

Nonostante lo zero in classifica, il tecnico guarda avanti con fiducia:

Crescita della squadra Maggiore consapevolezza della propria forza Esperienza utile per le prossime gare

“La delusione c’è – ha concluso Aquilani – ma questa partita ci farà crescere e ci aiuterà a capire quanto siamo competitivi”.

Video integrale - Frosinone-Catanzaro 2-0, Aquilani: "Abbiamo giocato alla pari, non meritavamo la sconfitta"