Giugliano, accoltellato un quindicenne dopo una lite per una partita di calcio: arrestato un 18enne

La dinamica: lite tra giovanissimi degenera in violenza

Una banale discussione nata dopo una partita di calcio si è trasformata in tragedia a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato all’addome al culmine di una lite scoppiata tra coetanei, tutti ospiti di una struttura ricettiva nella zona di via Foce Vecchia, nei pressi del camping Liternum.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti nella serata di ieri poco prima delle 21:00, l’aggressione sarebbe avvenuta durante una colluttazione scaturita da una discussione animata tra adolescenti.

L'intervento del 18enne e l'escalation

L’episodio ha avuto una svolta drammatica quando un 18enne incensurato, fratello di uno dei ragazzi coinvolti, avrebbe deciso di intervenire in difesa del congiunto. Il giovane, che aveva con sé un coltello a scatto nascosto nel marsupio, lo avrebbe estratto durante il parapiglia, colpendo il 15enne con un fendente all’addome.

Il ragazzo ferito è stato immediatamente trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per una perforazione al fegato. Le sue condizioni restano gravi e la prognosi è riservata.

L’arresto e le indagini dei carabinieri

Dopo l’accoltellamento, l’aggressore è tornato a casa insieme alla propria famiglia, probabilmente per timore di eventuali ritorsioni da parte degli amici o dei parenti del giovane ferito. Tuttavia, le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Giugliano hanno permesso di identificare rapidamente il responsabile.

Il 18enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e attualmente si trova in carcere in attesa di giudizio.

Un episodio che riaccende i riflettori sulla violenza giovanile

Il drammatico evento solleva ancora una volta il tema della violenza tra i giovani e dell’accesso facilitato a armi da taglio. Un litigio nato in un contesto ludico come una partita di calcio non dovrebbe mai degenerare in atti tanto estremi. Le istituzioni locali e le forze dell’ordine invitano a riflettere sull’importanza dell’educazione al rispetto reciproco e alla gestione dei conflitti.

