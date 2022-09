Il sindaco di Sellia Marina. Francesco Mauro: Il PD ci attacca? Allora Siamo Sulla Strada Giusta!

SELLIA MARINA (CZ) 4 LUG - Se questo coordinamento del PD avanza critiche all'operato amministrativo...allora siamo sulla strada giusta! Quella strada tracciata dai Cittadini solo un anno fa... quando il vento della democrazia, oltre a far sventolare la Bandiera Blu e le Due Vele -PATRIMONIO DEI SELLIESI-, ha spazzato via un certo PD sempre più arroccato in continue critiche e proposte irresponsabili.

Un PD, quindi, che continua a dimostrare di non aver recepito la sonora sconfitta democratica da parte dei selliesi.

Avessero più rispetto verso gli Operatori Turistici ed i loro sacrifici, verso il particolare momento di emergenza sanitaria, e verso il lavoro quotidiano e difficile che la Maggioranza sta portando avanti. L'auspicio è che, quelle persone di Sellia Marina ancora rimaste con questo PD locale, e che parlano come coordinamento, cambiassero atteggiamento ed evitassero attacchi ridicoli verso chi si spende per servire al meglio i propri Cittadini ed i Turisti, che, sempre di più, scelgono di venire a Sellia Marina, nonostante l'emergenza sanitaria nazionale.

La domanda, quindi, nasce spontanea: "Chissà perché tanti Turisti scelgono Sellia Marina? La risposta -quella a cui siamo interessati- ai Cittadini naturalmente!

Evidentemente, "non c'è più cieco di chi non vuol vedere...".

Mentre la Stampa, la TV, i Social parlano di continuo con ammirazione di Sellia Marina e, quindi, di Noi TUTTI, l'anonimo coordinamento del PD, cerca visibilità su argomenti che dimostra di non conoscere o, comunque, politicamente non gli appartengono (Bandiera Blu, Due Vele, ecc.).

Ricordiamo, a quello che rimane del PD di Sellia Marina che, nell'ultimo incontro con gli Operatori Turistici abbiamo spiegato Loro sia le motivazioni dell'Ordinanza emessa sul divieto degli animali da compagnia in spiaggia, sia come ci stiamo determinando per cercare di soddisfare le esigenze nel rispetto e, soprattutto, nella sicurezza di tutti i bagnanti! Operatori tutti che, su questo argomento, non hanno eccepito obiezione, anzi, diversi, hanno dimostrato anche apprezzamento.

È chiaro che i "leoncini da tastiera" non mancano e sono pronti ad intervenire senza avere contezza della complessità delle problematiche. Nessuna "luna di miele" o "ricreazione" dunque, Noi continueremo a lavorare serenamente per trovare le risposte possibili e più adeguate ai problemi che, Noi per primi sappiamo esserci, e che siamo stati eletti per risolverli.

Ricordiamo, soprattutto a chi vuole dimenticare le proprie responsabilità, che il predissesto finanziario del Comune durerà ancora, almeno fino al 2022!

In questo momento delicato, per tante ragioni, siamo impegnati a fare fronte comune, soprattutto con gli Operatori Turistici e le Attività Economiche, per attuare quanto necessario per migliorare ed elevare gli standard di sicurezza per i Cittadini e per i tanti Turisti che, già in questi giorni, stanno affollano le spiagge selliesi.

Una lotta contro il tempo ed un dispendio di energie di ognuno di Noi che, con la collaborazione di Tutti i Cittadini, alla fine, siamo certi, porterà i suoi frutti.

Infine non possiamo non evidenziare, per Noi favorevolmente, un dato politico: la nota a nome del coordinamento del PD, "esalta" il ruolo di un solo Consigliere Comunale di opposizione e prende di fatto le distanze dagli altri Consiglieri e, quindi, sancisce il fallimento della coalizione che avevano formato durante la competizione elettorale dello scorso anno!

Evidentemente, gli altri Consiglieri di opposizione non intendono seguire la deriva populista e l'agire del PD. Distinguo che lascia ben sperare per il proseguo dell'attività amministrativa per i prossimi anni.

Sindaco e Consiglieri di Maggioranza.