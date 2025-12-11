In anteprima a Palermo la presentazione di “Oro verde”, romanzo d’esordio di Paola Darma Nicolosi

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

“Oro verde” è il titolo del libro di Paola Darma Nicolosi che sarà presentato venerdì 12 dicembre a Palermo, negli spazi della Libreria “Voglia di leggere”, in via Antonio Pacinotti 36 alle 18:00.

In dialogo con la giornalista Marianna La Barbera, l’autrice rivelerà ai lettori la genesi del romanzo, che segna il suo esordio letterario.

La storia è ambientata a Palermo: una ginecologa e un ricercatore universitario vengono uccisi, rispettivamente al porticciolo di Sant’Erasmo e nel quartiere di Ballarò.

Su entrambe le vittime vengono rinvenuti i semi di un arbusto coltivato in Africa e utilizzato per la recinzione dei cimiteri.

Un irreprensibile dirigente di una società svedese precipita dal nono piano della sua abitazione: c’è un filo rosso che unisce le tre morti, su cui indagano il commissario Bianca Basile della Squadra Mobile di Palermo e il sostituto procuratore Azzurra Mare.

Le due donne si rendono conto ben presto di essere alle prese con un intreccio che le condurrà a seguire la scia di delitti fuori dall’Italia, in un percorso che si snoda tra la Sicilia e la Svezia.

Pubblicato con la formula del self publishing da Etabeta, “Oro verde” è impreziosito dalla copertina che riproduce un’opera dell’artista palermitano Dario Schelfi, “Infiniti cieli”.

La presentazione del libro vedrà inoltre la presenza di Alessandro Luparello, attivista per i diritti umani.

L’ingresso è libero e gratuito.

CENNI SULL’AUTRICE

Paola Darma Nicolosi è nata a Catania il 23 luglio 1966 e vive a Palermo.

Ha studiato al Liceo Classico Umberto I e si è laureata in Scienze Geologiche all’Università di Palermo, con una tesi dedicata alle applicazioni di telerilevamento, tecnologie che consentono di ottenere informazioni sulla superficie terrestre attraverso dati provenienti da sensori installati su satelliti e aerei.

Subito dopo la laurea consegue l’abilitazione all'esercizio della professione di geologa e si specializza con una borsa di studio a Napoli su Telerilevamento Ambientale e Territoriale.

Attualmente lavora nel campo della geo-informazione, con attenzione al monitoraggio dei mari e della Terra attraverso l'analisi dei dati satellitari.

Ha all’attivo diverse pubblicazioni nel settore e ha contribuito alla redazione di un libro sul tema delle applicazioni da satellite per scopi ambientali.

È fortemente convinta del potere antistress dell’esercizio fisico, adora nuotare, ma ama anche camminare e il trekking.

La cucina è la sua passione.

Rompere gli schemi della quotidianità per non precipitare nelle abitudini è per lei una regola di vita.