Incidente nel Torinese: scontro tra bus scolastico e auto ad Arignano, un morto e venti feriti

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Traffico in tilt nella zona di via Borgo Cremera, sul posto 118, vigili del fuoco ed elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi ad Arignano, in provincia di Torino. Lo scontro ha coinvolto un bus scolastico con a bordo circa cinquanta studenti e un’automobile. Tragico il bilancio: l’automobilista è deceduto sul colpo, mentre venti studenti sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave.

L’impatto e i primi soccorsi

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Borgo Cremera e via Borgonuovo, una zona particolarmente trafficata durante le ore di ingresso scolastico. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe invaso la corsia opposta, impattando frontalmente contro il bus. L’urto è stato violento e il mezzo scolastico, dopo una brusca frenata, si è parzialmente adagiato su un lato della carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso del 118 di Azienda Zero, diverse ambulanze e i vigili del fuoco, impegnati a mettere in sicurezza i veicoli e assistere i ragazzi. È giunto anche l’elisoccorso regionale, che ha trasportato i feriti più gravi in ospedale per accertamenti.

Le condizioni degli studenti

I venti alunni feriti hanno riportato contusioni e lievi traumi, ma nessuno versa in condizioni preoccupanti. Molti di loro sono stati trasportati in diversi ospedali del Torinese per precauzione. Gli altri studenti, visibilmente scossi, sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario e dal corpo docente giunto in aiuto.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente

Le forze dell’ordine stanno ora indagando per chiarire la dinamica dell’impatto. Tra le ipotesi al vaglio, un possibile malore del conducente dell’auto o una distrazione alla guida. Gli agenti hanno effettuato i rilievi sul luogo del sinistro e disposto la rimozione dei mezzi coinvolti.

Il traffico nella zona è rimasto bloccato per diverse ore, con pesanti ripercussioni sulla viabilità locale.

Sicurezza dei trasporti scolastici sotto osservazione

L’incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza dei trasporti scolastici, in particolare nelle aree periferiche e nei piccoli comuni. Saranno ora gli inquirenti a stabilire se il mezzo rispettasse tutte le normative di sicurezza e se siano necessarie ulteriori misure preventive per tutelare gli studenti durante i tragitti quotidiani.