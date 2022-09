Incidenti stradali. SS106: scontro tra due auto i Vvf eatraggono dalle lamiere il conducente

CROTONE 26 FEB - Questa mattina intorno alle 08.40 una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone è intervenuta per incidente stradale in località Papaniciaro sulla SS106, due auto coinvolte. All'interno di una delle due autovetture i vigili del fuoco hanno estratto una persone incastrata tra le lamiere, l'altra era già in autombulanza affidata alle cure del personale sanitario del Suem118. Sul posto anche polizia carabinieri per gli accertamenti di competenza e anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.