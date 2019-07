Incontro Conte, Di Maio e Salvini a latere vertice su Autonomia

ROMA, 3 LUGLIO - A latere del vertice di governo sulle Autonomie, a quanto si apprende da fonti governative, si è tenuto un incontro tra il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Al momento, vige il massimo riserbo sull'argomento dell'incontro ma è alta la probabilità che sia stato affrontato il tema del nuovo ministro degli Affari Ue, che spetta alla Lega. In pole, fino a tarda sera, sembrava esserci l'attuale ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana ma a tarda notte spunta anche l'ipotesi Alberto Bagnai, l'economista leghista al quale Salvini aveva inizialmente pensato per il dopo-Savona. L'ipotesi, invero, è avvalorata solo da alcune fonti ufficiose mentre quelle governative, sia M5S che Lega, non la confermano.