Indagato prefetto Cosenza: Invernizzi, intervenga Ministro

"Accuse gravissime, se esiste video andrebbe rimossa subito"

CATANZARO, 31 DIC - "Le accuse al prefetto di Cosenza sono gravissime. Il ministro Lamorgese intervenga subito: se è vero che esiste un video della Polizia che riprende il prefetto mentre intasca una tangente da un imprenditore, la dottoressa Paola Galeone andrebbe rimossa immediatamente".

Lo afferma, in una dichiarazione, Cristian Invernizzi, deputato della Lega e commissario del partito di Matteo Salvini in Calabria. "Parliamo di un prefetto - prosegue Invernizzi - ben conosciuto dall'attuale ministro, visto che Lamorgese è stata capo del personale, capo di gabinetto di Alfano e, per un breve periodo, anche di Minniti. Il ministro ha qualcosa da dire?".

