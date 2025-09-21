Lainate, 27enne salva la madre dall’aggressione del vicino: arrestato per tentato omicidio

Tempo di lettura: ~2 min

La prontezza della figlia ha evitato una tragedia: colpito l’uomo con una bottiglia di vetro

Un episodio di violenza domestica è stato sventato nella serata di ieri a Lainate, in provincia di Milano, dove una giovane di 27 anni ha salvato la madre dall’aggressione del vicino di casa.

L’aggressione: luce staccata e irruzione in casa

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Rho, un uomo italiano di 48 anni, in evidente stato di alterazione, si è presentato davanti all’abitazione della vicina, una donna di 44 anni di origine dominicana. Dopo aver staccato il contatore dell’energia elettrica, ha sfondato la porta di casa e ha fatto irruzione nell’appartamento.

Il tentato strangolamento e l’intervento della figlia

All’interno dell’abitazione l’uomo ha afferrato la donna per il collo, tentando di strangolarla davanti ai figli. È stato in quel momento che la figlia maggiore, 27 anni, ha reagito con prontezza: ha colpito l’aggressore alla testa con una bottiglia di vetro, costringendolo a desistere.

L’arresto del 48enne

Il 48enne, ferito e sanguinante, ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e bloccato nel cortile condominiale dai carabinieri, allertati dalle segnalazioni dei vicini. L’uomo è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e violazione di domicilio.

Le condizioni della vittima e dell’aggressore

La donna, fortunatamente non grave, è stata trasportata all’ospedale di Rho per le cure del caso. L’aggressore è stato invece medicato all’ospedale San Carlo di Milano e successivamente trasferito nel carcere di San Vittore.

Un episodio che accende i riflettori sulla sicurezza

Il caso di Lainate riporta l’attenzione sui rischi legati alle aggressioni in ambito domestico e sull’importanza delle segnalazioni tempestive dei cittadini. In questo caso, il coraggio e la lucidità della figlia hanno impedito che la violenza sfociasse in tragedia. (Immagine archivio)